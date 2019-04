Cum a reacționat fiul cel mare al Ancăi Serea când a aflat că va mai avea un frate Invitata in studioul Unica, la o discuție live cu cititoarele, Anca Serea a fost intrebata cum au reacționat copiii ei atunci cand au aflat ca vor mai avea inca un frate. Vedeta a recunoscut ca reacțiile au fost diferite, insa David, baiatul ei cel mare a emoționat-o. El a fost primul care a afla de a șasea sarcina a vedetei. A fost emoționat și chiar a lacrimat de bucurie ca familia se marește din nou. David va avea inca o surioara. Anca l-a nascut pe David cand avea numai 21 de ani. In luna martie, baiatul a implinit 17 ani, ocazie cu care Anca a postat pe Facebook un mesaj emoționant: ”Acum… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

