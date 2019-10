Stiri pe aceeasi tema

- Oficial, au divorțat in urma cu un an, insa cu toate astea fanii continua sa spera la o impacare intre Carmen de la Salciua și Culița Sterp. Faptul ca cei doi obișnuiesc sa-și petreaca timpul impreuna tot mai des in ultima perioada de timp le da de gandi unora, motiv pentru care zvonuri potrivit carora…

- Telenovela dintre Carmen de la Salciua și Culița Sterp continua și chiar daca cei doi nu și-au asumat impacarea in mod public, nu mai este nicio urma de indoiala ca formeaza, din nou, un cuplu. Fostul iubit al lui Carmen de la Salciua, afaceristul Cosmin Isaila ne-a oferit, in exclusivitate, primele…

- Fanii au vuit la auzul zvonurilor ca artista Carmen de la Salciua și Culița Sterp, fostul ei soț, ar fi la un pas de impacare. Atat de mult s-au entuziasmat unii dintre ei, ca cei doi primesc constant mesaje in care admiratorii mai au un pic și ii implora sa reia legaturile amoroase.

- Delia a imitat-o pe Carmen de la Salciua fix cu melodia „Noapte buna, iubi” cu care cantareața de muzica de petrecere a detronat-o de pe locul #1 in Trending, pe Youtube Romania. Afla ce a declarat Carmen de la Salciua dupa ce a fost imitata de Delia! Celebra cantareața a fost invitata la emisiunea…

- Nu ii merge perfect pe plan sentimental, insa profesional Carmen de la Salciua sustine ca este extrem de multumita. Recent, vedeta i-a anuntat pe toti admiratorii ei ca a primit deja un cadou neasteptat de ziua ei.

- Zilele trecute s-a aflat vestea despartirii: Carmen de la Salciua si Cosmin si-au spus "adio". In aceeasi perioada Carmen de la Salciua si Culita Sterp au luat parte la aniversarea finului lor, iar acesta a fost momentul excelent de a se revedea. Se pare ca cei doi s-au salutat, au discutat putin si…

- Carmen de la Salciua nu ezita sa se mandreasca cu originile ei, ori de cate ori are ocazia. In repetate randuri, artista a declarat ca iși iubește bunica și ca ii pare rau ca ajunge rar sa o viziteze, insa, recent, indragita cantareața de muzica de petrecere a fost in ograda batranei și chiar a ajutat-o…

- Intrebata cu ce a venit la Iasi, primul raspuns a fost dat de Mihai Fifor, presedinte executiv al PSD: „Deplasarea s-a facut cu un elicopter. E un elicopter angajat de PSD, platit din fondurile PSD". Intrebata in continuare daca stie cat se face de la Bucuresti la Iasi cu masina sau cu trenul, Viorica…