A fost desemnat Double IronMan in doua randuri si de patru ori IronMan. A fost la triatlonuri in Ungaria si Romania, la alergari montane in Ungaria si Grecia, a facut alpinism in Rusia, SUA si Argentina. Pentru oradeanul Szokolszky Istvan, mai important decat toate medaliile si titlurile este insa ca, an de an, pune intregul oras in miscare si reuseste sa transforme oameni simpli in IronMan.