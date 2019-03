Stiri pe aceeasi tema

- Massimiliano Fedriga, guvernator al regiunii Friuli-Venezia Giulia si membru de rang inalt al partidului anti-migratie Liga Nordului, a fost ironizat pe retelele de socializare dupa ce admis ca a contractat boala. Acum doi ani Fedriga s-a impotrivit legii ce face vaccinurile obligatorii pentru boli…

- Copiilor italieni li s-a cerut sa nu se prezinte la scoala decat daca pot dovedi ca au fost vaccinati in mod corespunzator, relateaza marti BBC, potrivit agerpres.ro.Citește și: Toți șoferii sunt vizați! Ce se va intampla cu polițele RCA Solicitarea are loc dupa luni de dezbateri la…

- Probabil ca nici pentru copii maltratați sau trimiși la cerșit, bolnavi infectați in spitale, drumuri care omoara oameni in accidente rutiere sau femei violate nu exista așa o organizare impecabila ca atunci cand vine vorba despre caini omorați. Exemplele au fost multe la Botoșani și nu mai au nevoie…

- Un sef din Politia Iasi si iubita acestuia au fost arestatti pentru trafic de droguri de mare risc. Cuplul a fost prins in flagrant, in Vaslui, avand la ei o cantitate enorma de substanse interzise.

- Copiii trebuie intretinuti de parinti si nu de stat, iar mamele ar trebui sa munceasca din greu pentru a-si creste odraslele. Asta ar fi argumentat fostul ministru al Educatiei, Maia Sandu, care, in 2015, s-a opus majorarii mai multor tipuri de prestatii sociale pentru copii.

- Aeroporturile Gatwick si Heathrow din Londra au ordonat echipamente militare de protectie impotriva dronelor, in valoare de mai multe milioane de lire sterline, dupa ce dronele au intrerupt timp de trei zile zborurile pe Gatwick, in luna decembrie, potrivit publicatiei The Times, citata de Reuters.

- A devenit deja o traditie ca, in ajunul sarbatorilor de iarna, copiii din orasul Ovidiu si cei din satele Poiana si Culmea sa primeasca daruri din partea administratiei publice locale. Astfel, si in acest an, prin efortul bugetar al Primariei Ovidiu si cu ajutorul a diversi sponsori societati comerciale…