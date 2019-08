Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Dupa aproape trei ani, cateva guverne schimbate și negocieri dure, ALDE a decis sa paraseasca PSD și sa renunțe la Guvernare. Decizia luata la inceputul acestei saptamani nu doar ca lasa PSD fara o majoritate, dar poate fi o șansa pentru opoziție sa se coalizeze impotriva social-democraților.…

- Partidul de guvernamant este umar la umar in Parlament cu formațiunile care vor rasturnarea Guvernului și nicio tabara nu are majoritate fara parlamentarii Pro Romania conduși de Victor Ponta.PSD a ramas minoritar in Parlament dupa ieșirea ALDE de la guvernare și liberalii pregatesc o moțiune…

- Intrebata, la Palatul Parlamentului, daca are emotii in privinta motiunii de cenzura, Dancila a spus: "Nu am nicio emotie. Am incredere in colegii mei, am incredere in partenerii de alianta". Ea a adaugat ca nu este nevoie de o noua intalnire, inainte de motiune, cu liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, anunta, saptamâna trecuta, ca proiectul motiunii de cenzura a fost adoptat de principiu de conducerea partidului si au fost demarate negocierile pentru sustinerea acestui demers. Motiunea de cenzura este sustinuta de PMP, UDMR, USR, Pro România.…

- Președintele partidului Pro Romania, Victor Ponta, a declarat inca o data ca partidul sau voteaza moțiunea de cenzura pentru caderea guvernului Dancila și va face acest lucru la vedere, cu toți parlamentarii sai pentru a nu exista discuții. Totodata, liderul Pro Romania și-a exprimat indoiala ca partidele…

- Partidul lui Victor Ponta, Pro Romania, a decis duminica, in cadrul ședinței Delegației Permanente, sa il propuna pe Sorin Cimpeanu pentru funcția de prim-ministru la negocierile pentru moțiunea de cenzura care va fi depusa saptamana aceasta de PNL, și la discuțiile cu Președintele Iohannis in cazul…

- Liberalilor le lipsesc 22 de voturi, chiar daca USD, PMP, UDMR si Pro Romania si-au anuntat intentia sa puna umarul la daramarea Guvernului, potrivit jurnalul.ro. Potrivit surselor politice, Partidul National Liberal isi pune speranta in Victor Ponta, care ar fi cheia pentru convingerea unor parlamentari…

- Partidul Pro Romania, inființat de Victor Ponta va vota moțiunea de cenzura a opoziției impotriva guvernului Dancila. Declarația a fost facuta de lideri ai noului partid de sorginte social democrata, care spun ca lucreaza, alaturi de liberali, la construirea argumentației ca acest guvern trebuie sa…