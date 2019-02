Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis luni sa transmita Guvernului o solicitate de abrogare a dispozitiilor din OUG 7/2019 prin care au fost aduse modificari legilor Justitiei, cu exceptia celor propuse de Consiliu. ‘Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat transmiterea…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, luni, sa transmita Guvernului solicitarea privind abrogarea OUG 7/ 2019. Decizia a fost luata cu majoritate: 12 voturi DA, 3 voturi NU, 1 vot nul. Guvernul a adoptat aceasta ordonanta care m...

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat, in sedinta de luni, 25 februarie, transmiterea unei solicitari catre Guvernul Romaniei in vederea abrogarii Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.7/2019, cu exceptia dispozitiilor care au fost adoptate ca urmare a sesizarii Consiliului Superior…

- Ordonantele de urgenta promovate de ministrul justitiei, publicate. Cele doua ordonante de urgenta promovate de ministrul justitiei, si adoptate marti de Guvern, au fost publicate, miercuri seara, în Monitorul Oficial. Documentele vizeaza modificarea legilor justitiei, respectiv…

- Augustin Lazar a precizat, marți seara, ca modificarile anunțat de Tudorel Toader la legile justiției ar putea duce la un blocaj instituțional și reclama caracterul neconstituțional al unora dintre aceste prevederi. Procurorul general al Romaniei susține ca, prin aceste modificari, Ministerul Public…

- "Comunitatea bancara (n.r. - Asociatia Romana a Bancilor (ARB) si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR)) resping prevederile cuprinse in OUG 114/2018 prin care se instituie taxa asupra activelor financiare, solicitand Senatului Romaniei respingerea prin lege a dispozitiilor cuprinse in…

- Guvernul Romaniei a anunțat lista proiectelor de acte normative adoptate in sedinta din 28 decembrie 2018, iar pe aceasta se afla și o Ordonanța de Urgența care nu se afla pe lista anunțata in prealabil.Astfel, guvernul Dancila a adoptat vineri o OUG pentru modificarea Ordonanta de urgenta a Guvernului…

- Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de vineri, 7 decembrie a.c., o Ordonanta de urgenta privind prorogarea unor termene avand in vedere faptul ca, in prezent, procedura de restituire a donatiilor pentru Cumițenia Pamantului trebuie sa fie finalizata pana la data de 31 decembrie 2018, conform prevederilor…