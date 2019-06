Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a respins, luni, una dintre actiunile formulate de Inspectia Judiciara impotriva fostului procuror-sef al DNA Laura...

- Laura Codruta Kovesi a ajuns in jurul orei 10.00 la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, unde Sectia pentru procurori in materie disciplinara are pe ordinea de zi cele doua actiuni disciplinare ale Inspectiei Judiciare care o vizeaza pe fosta sefa DNA.

