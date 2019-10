CSM Bucuresti a invins echipa daneza Team Esbjerg, cu scorul de 24-22 (13-8), duminica, in deplasare, in primul sau meci din Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin. Vicecampioana Romaniei a castigat fara emotii in Danemarca, dupa ce campioana SCM Ramnicu Valcea se impusese vineri, acasa, 34-27 (20-18) cu echipa germana SG BBM Bietigheim, in Grupa C. Echilibrul la Esbjerg a durat mai putin de zece minute, dupa care CSMB s-a desprins la 4-2 (min. 9), iar apoi a avut 7-3 (15). Gazdele s-au apropiat la un singur gol, 6-7 (20). CSM Bucuresti a intrat la pauza cu un avans de cinci goluri, 13-8.…