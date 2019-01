Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 23 de ani, echipa feminina de baschet a Constantei joaca din nou in prima grupa valorica a intrecerii interne, alaturi de cele mai bune echipe din Romania. Jucatoarele pregatite de Predrag Stanojcic si Volha Tamirgeanu au o misiune dificila in Grupa Rosie a Ligii Nationale, in care au pierdut toate…

- Meciul a contat pentru etapa a treia a returului din Grupa Rosie a Ligii Nationale de baschet feminin. Baschetbalistele pregatite de Carmin Popa nu au mai reusit sa repete evolutia foarte buna de la victoria cu CSU Olimpia Brasov si au fost dominate categoric de jucatoarele din Sfântu…

- Echipa feminina de baschet Phoenix Stiinta Constanta a sustinut in aceasta seara primul meci oficial din 2019, intalnind pe teren propriu CSM Targoviste, in etapa a treia a Ligii Nationale, Grupa Rosie primul esalon valoric . Partida i a revenit formatiei oaspete, scor 58 43 28 14 la pauza, iar pe sferturi…

- Petre Apostol Jucatoarea ploieșteana de baschet Ioana Ghizila și-a luat ramas bun de la anul 2018 prin cea mai buna evoluție a sa din Liga Naționala alaturi de campioana ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, grupare in cadrul careia se afla din acest sezon. Sportiva formata și crescuta la Clubul Sportiv Școlar…

- Succes de senzatie obtinut de echipa de baschet a Clubului Sportiv Municipal Targoivste in penultimul meci oficial din anul 2018. Formatai damboviteana a reusit sa invinga pe terenul eternei rivale, ICIM Arad, la capatul unei partide de-a dreptul entuziasmante. Jucatoarele Municipalului s-au impus la…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix-Stiinta Constanta isi continua „incalzirea” pentru momentul in care se va duela cu cele mai puternice echipe din baschetul romanesc. Constantencele formeaza, de departe, cea mai puternica formatie din Liga Nationala, Grupa B, si vor termina negresit pe prima pozitie,…

- Meciurile din turul doi al Cupei Romaniei la baschet feminin s au stabilit astazi, prin tragere la sorti.Formatia constanteana Phoenix Stiinta Constanta, aflata pe locul intai in grupa B a Ligii Nationale, va intalni CSM Alexandria, situata pe penultima pozitie in aceeasi serie.Meciurile din aceasta…

- Petre Apostol Echipa nationala de baschet feminin a Romaniei urmeaza sa dispute, luna viitoare, ultimele doua jocuri din actuala campanie de calificare la Campionatul European, iar selectionerul Dragan Petricevic a anuntat, saptamana aceasta, lotul de jucatoare convocat pentru cele doua meciuri. Printre…