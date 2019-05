Stiri pe aceeasi tema

- Peste 10.000 de tone de somoni au murit incepand cu mijlocul lunii mai in crescatoriile amplasate in fiordurile Nordland si Troms, arata cele mai recente estimari publicate marti de Directia de pescuit din Norvegia. Este vorba de mai multe milioane de pesti, in conditiile in care un somon are o greutate…

- Profitul operational al grupului BMW a scazut cu 78% in primul trimestru, la 589 de milioane de euro, in pofida cresterii vanzarilor de vehicule de lux, din cauza investitiilor mari si a unui provizion de 1,4 miliarde de euro pentru litigii, iar divizia de automobile a inregistrat pierderi pentru…

- YouTube, platforma detinuta de Google, are 2 miliarde de utilizatori unici lunar care urmaresc zilnic 250 de milioane de ore de continut pe ecrane TV, a anuntat Susan Wojcicki, CEO al companiei.

- Dincolo de tornada din Calarasi, vremea extrema de la mijlocul saptamanii a produs pagube majore in judetul Prahova. Pe masura ce fermierii contabilizeaza dezastrul, apar tot mai multe semne de intrebare cu privire la functionalitatea Sistemului National Antigrindina. Județul Prahova a fost marți sub…

- Guvernul a cerut sa fie testați pacientii sistemului englez de sanatate (NHS) care au primit produse din sange sau au beneficiat de transfuzii in anii 1970 - 1990 pentru a preveni mai multe decese. Decizia a venit dupa ce prim-ministrul, Theresa May, a promis sprijin financiar suplimentar pentru…

- Complexul Energetic Oltenia, companie cu 13.000 de angajați, și-a programat pentru 2019 venituri cu mult în scadere fața de anul trecut, dar și un profit brut de doar 1 milion de lei, potrivit proiectului de buget al companiei. Însa, cifrele din bugetul de venituri și cheltuieli ale CE Oltenia…

- Mai multe persoane mor in fiecare an din cauza poluarii atmosferice decat ca urmare a fumatului, conform unui studiu publicat marti si citat de Thomson Reuters Foundation in care oamenii de stiinta au lansat un apel la adoptarea unor masuri urgente pentru stoparea practicii arderii combustibililor…

