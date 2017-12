Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare/detașare, potrivit unei Hotarari adoptate in ședința de astazi. Documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu 1.500 de locuri a contingentului…

- ANOFM anunța ca sunt puse la dispoziție peste 1.000 de locuri de munca pentru romani in statele europene. Cele mai multe, in Portugalia, la cules de zmeura. Conform datelor transmise de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei EURES, un numar de 1.088 de locuri de munca, cele mai multe in Portugalia, Spania, Germania și Malta. Conform datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei…

- Conform bazei de date a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca pina marți, 22 decembrie 2017 erau in evidenta 8896 locuri de munca vacante. Cele mai multe dintre ele sint in Chișinau și Balți, iar cele mai puține in Drochia - 23, și Dubasari - 18. Pentru persoanele cu nivel de instruire…

- 81 de locuri de munca sunt vacante in acest moment in județ, potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Satu Mare. Dintre acestea, un numar de 5 locuri de munca se adreseaza celor cu studii superioare, 10 persoanelor fara calificare și restul de 66 pentru cei cu studii medii.…

- Angajatorii din Europa ofera aproape 1.000 de locuri de munca romanilor interesati sa lucreze in tari precum Portugalia, Germania, Marea Britanie, Belgia sau Italia. Locurile de munca anuntate variaza de la culegatori de fructe la salvamari sau macelari. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera,…

- cu 3000 pentru lucratorii permanenți și detașați In contextul dinamicii pieței forței de munca, prin Hotararea Guvernului nr. 891 din 14 decembrie a.c., a fost suplimentat contingentul anual pe tipul de lucratori nou-admiși pe piața forței de munca cu 3000 de avize de angajare/detașare respectiv, pentru…

- Peste 18.350 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind pentru muncitori necalificati la asamblarea si montarea pieselor si pentru agenti de securitate. Cele mai putine locuri de munca vacante - sub 70 - sunt in judetele Suceava, Caras-Severin si Bacau, conform datelor Agentiei…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 876 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Portugalia – 330 de locuri de munca: 300 culegator de zmeura, 30 culegator de zmeura, mure și afine; Malta – 161 ...

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca organizeaza la Craiova, prin EURES Romania, in perioada 13-14 decembrie, o selectie pentru ocuparea a 800 de posturi in domeniul agricol. Selectia se desfasoara la sediul Casei de Cultura a Studentilor din Craiova, ...

- Companiile pun la dispoziția celor care vor sa se angajeze 18.758 de locuri de munca, la nivel national, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei citate, cele mai multe locuri de muncă vacante sunt în Bucureşti - 4.011, Arad…

- Peste 19.000 de locuri de munca vacante sunt disponibile, cele mai multe in Bucuresti, Arad, Prahova si Sibiu, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cei mai multi angajatori cauta agenti de securitate si muncitori necalificati in industria confectiilor.

- Din cele 436 locuri de munca, 141 sunt pentru persoanele cu studii superioare, 147 pentru studii medii, pentru muncitori calificati 91 si 57 pentru muncitori necalificati. Profesiile, meseriile sau ocupatiile in care agentii economici din judetul Ilfov ofera locuri de munca sunt: imbuteliator…

- Peste 5.700 de straini din afara Uniunii Europene lucreaza legal in tara noastra. Majoritatea lucratorilor straini permanenti au intre 18 si 34 de ani. China, Turcia, Filipine si Vietnam sunt tarile din care au fost adusi la munca in tara noastra cei mai multi lucratori din spatiul extracomunitar, arata…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.512 locuri de munca vacante, a anuntat, miercuri, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cele mai multe posturi disponibile sunt in Spania, majoritatea pentru muncitori necalificati la culesul…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, prin EURES Romania, anunța organizarea, in perioada 13-14 decembrie, la Craiova , a unei selectii pentru ocuparea a 800 de posturi in domeniul agricol, la SUREXPORT Compania Agraria SL, Spania. Selectia se va ...

- Peste 16.750 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Arad, Prahova si Sibiu, iar cele mai putine sunt in Giurgiu, Caras-Severin si Bacau, in acest ultim judet fiind…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.140 de locuri de munca, in data de 27 Noiembrie 2017.

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Suceava organizeaza, prin rețeaua oficiala de ocupare EURES Romania, selecții pentru ocuparea a 800 de locuri de munca sezoniere, la cules capșuni, in Spania. Oferta aparține unei firme din Spania, verificata de autoritațile romane. ...

- Peste 26.800 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Sibiu, iar cele mai putine in Suceava, Vrancea si Bacau, conform datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Astfel, in Bucuresti sunt vacante 4.974…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.781 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 815 locuri de munca: 800 muncitor necalificat – cules capșuni, 10 sudor, 3 tehnician, 1 inginer automatizari, 1 montator structuri (panouri) metalice; Portugalia…

- Agenții economici ofera, luni, la nivel național, 24.814 de locuri de munca, potrivit datelor centralizate de Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM). Potrivit sursei citate, cele mai multe locuri de munca vacante sunt în București (4.304), Prahova (2.313) și…

- La mijlocul lunii noiembrie curent, in R. Moldova area 10 531 de locuri de munca vacante, marea majoritate dintre care pentru muncitori necalificați și cei cu studii profesionale secundare. Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, in Chișinau sunt cele mai multe locuri de…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a primit o oferta de locuri de munca vacante pentru sectorul agricol din Spania, pentru care va organiza, in luna decembrie 2017, doua selectii, in Ploiesti si ...

- Potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), angajatorii din Spania au 815 locuri de munca vacante - 800 la cules capsuni, 10 pentru sudori, 3 locuri de munca pentru tehnicieni si cate unul pentru inginer automatizari, si montator structuri (panouri) metalice. In Portugalia,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European au 1.927 de locuri de munca vacante in reteaua Eures, cele mai multe fiind in Spania, la cules de capsuni, in Portugalia, la cules de zmeura, si in Danemarca, la cules de mazare. De asemenea, angajatorii din Marea Britanie cauta 100 de muncitori in fabrica,…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) prin rețeaua Eures a anuntat ca exista 1.927 de locuri de munca vacante in spatiul economic european, cele mai multe fiind in Spania, la cules de capșuni, in Portugalia, la cules de ...

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a anuntat ca astazi sunt vacante 29.070 locuri de munca. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 4.751, Prahova – 2.667, Sibiu – 2.183, Arad – 2.045, Dolj – ...

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin serviciul de ocupare EURES Romania, va organiza in perioda 13 – 14 decembrie, la Craiova, o selecție pentru ocuparea a 800 locuri de munca (400 femei și 200 cupluri) in domeniull agricol ...

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Calarasi prin serviciul de ocupare EURES Romania ofera 300 locuri de munca sezoniere in agricultura la culesul zmeurei, la ambalare si etichetare in Portugalia, angajatorii fiind disputi sa plateasca pana la 1.200 euro/luna.

- Laura Toporascu In aceasta perioada, Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vaslui ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 2.159 de locuri de munca vacante, cele mai multe in Spania – 814. Din acestea, 800 sunt pentru muncitori necalificați la cules de capșune, 10 pentru sudori,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 2.159 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 814 locuri de munca: 800 muncitor necalificat – cules capșuni, 10 sudor, 3 tehnician, 1 inginer automatizari; Danemarca – ...

- Potrivit datelor rezultate din ofertele angajatorilor, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) sunt inregistrate 268 de posturi disponibile, astfel: Agenția Locala Vaslui – 98, Agenția Locala Barlad – 84, Agenția Locala Huși – 86. Cele mai multe posturi sunt oferite pentru:…

- Angajatorii din Spațiul Economic European pun la dispoziție, prin intermediul rețelei Eures Romania, un numar de 1.794 locuri de munca, cele mai multe in Spania, Portugalia și Marea Britanie, a anunțat, miercuri, Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM). Conform datelor…

- In Republica Moldova, la 23 octombrie erau inregistrate 11.803 posturi de munca vacante, noteaza NOI.md. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), cel mai mare numar de locuri de munca vacante a fost inregistrat la Chișinau – 4822 și la Balți – 1141. Astfel, pentru persoanele…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, prin EURES Romania, organizeaza selecții pentru ocuparea a 800 de posturi in domeniul agricol, in Spania, se arata intr-un comunicat ANOFM, remis luni AGERPRES. Conform sursei citate, salariul va fi de 40,43 de euro brut/zi, iar durata contractelor…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca informeaza ca, potrivit datelor furnizate de agenții economici din țara, in județul Suceava sint cele mai puține posturi vacante. Este vorba despre 42. In Romania sint disponibile 24.641 de locuri de munca, dintre care cele mai multe in București-4.985.…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Satu Mare prin serviciul de ocupare EURES Romania ofera 800 locuri de munca vacante in Spania – firma SUREXPORT (400 de femei și 200 de cupluri) pentru munca sezoniera in agricultura (sunt solicitate persoane apte pentru munca la camp, varsta…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin serviciul de ocupare EURES Romania, ofera 800 locuri de munca vacante la nivelnational (din care 200 pentru cupluri) in Spania pentru munca sezoniera in agricultura (sunt solicitate persoane apte pentru munca lacamp, ...

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Valcea, la solicitarea si impreuna cu Faurecia, organizeaza activitati de recrutare a fortei de munca din zona de nord a judetului. AJOFM Valcea sprijina initiativa de a organiza intalniri cu persoanele apte ...