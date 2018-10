CRIZĂ. FMI confirmă previziunea lui Borza - video In contextul avertismentului FMI, deputatul independent Remus Borza a realizat, in cadrul emisiunii „Borza Analytica" de la DCNews, urmatoarea analiza: „FMI imi confirma avertizarea pe care am lansat-o in spațiul public inca de anul trecut și pe care, de la inceputul anului, o reiterez cu fiecare intervenție a mea in Plenul Camerei Deputaților sau in mass-media. Evident ca nu imi doresc sa fiu un cavaler al apocalipsei, dar experiența acumulata de mine in ultimii 15 ani in mediul antreprenorial și in managementul societaților in criza m-a determinat la o astfel de analiza și un astfel… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Oamenii precum Monica Macovei sunt neobositi in raspandirea intoxicarilor” „Ipocrizia doamnei Macovei nu cunoaste limite! Este inadmisibil ca dupa ce ani la rand a denigrat Romania in toate discursurile si actiunile sale din Parlamentul European, ca si cum aceasta ar fi fost principala ei misiune ca…

- O intervenție de marți a ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici, la postul public de televiziune, ridica multe semne de intrebare, din acest punct de vedere. In primul rand - aici ministrul Teodorovici s-a exprimat clar - nu pot coexista atat vinieta, cat și taxa de autostrada. ”Nu iei și vinieta…

- Lumea aniverseaza in septembrie 10 ani de la caderea bancii americane Lehman Brothers, care este consi­derata punctul de plecare in cea mai mare criza din lume, care a maturat totul in cale, fiind nevoie de interventia sustinuta a statelor si a bancilor centrale prin injectii de lichiditate pentru…

- Urmatoarea criza in Europa ar putea sa isi aiba originea pe piata imobiliara insa bancile sunt mai bine pregatite sa ii faca fata decat erau in urma cu zece ani, a declarat miercuri Daniele Nouy, presedintele Mecanismului Unic de Supraveghere, infiintat sub tutela BCE, transmite Reuters. Nivelul extrem…

- Postacii ruși și o rețea de conturi automate raspandesc informații false despre vaccinuri pe Twitter pentru a semana discordie și pentru a distribui conținut malițios in timpul alegerilor din SUA, programate a avea loc in noiembrie, arata un studiu realizat de catre Universitatea George Washington și…

- „Suspendarea președintelui Klaus Iohannis – tot mai depașit de cerințele și demnitatea funcția pe care o ocupa – este o decizie de maxima responsabilitate, care presupune o evaluare atenta a posibilelor riscuri și consecințe”, a transmis departamentul de comunicare ALDE. „Propunerea este pe…

- Publicatii de renume din Europa, dar si de peste Ocean, trag semnale de alarma în legatura cu situatia din România. Le Figaro afirma ca situatia din tara noastra este mai grava decât cea din Ungaria sau Polonia.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, referitor la sesizarea lui Klaus Iohannis la CCR asupra unui conflict intre premier si presedinte, ca in perioada cat a fost premier nu s-a consultat cu seful statutului legat de cine sa gestioneze Guvernul, cat timp era in concediu.