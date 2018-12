Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai buna jucatoarea a lumii și totodata liderul naționalei Romaniei, Cristina Neagu s-a accidentat ingrozitor in minutul 52 al meciului decisiv cu Ungaria. Jucatoarea noastra a calcat stramb in alergare și a acuzat o durere la genunchi. Planeta Szimonetta, jucatoarea care era cu o mana pe Cristina,…

- Nationala de handbal feminin a României a pierdut, miercuri seara, partida disputata contra echipei Ungariei, scor 31-29, Cristina Neagu accidentându-se si fiind scoasa cu targa de pe teren si dusa la spital. Calificarea României în semifinale depinde de rezultatele celorlalte…

- Norvegia nu a stat la discutii cu Olanda si a castigat la scor meciul doi al zilei de la Nancy cu xx-xx. Astfel, nu mai putin de cinci echipe, Olanda, Romania, Norvegia, Germania si Ungaria, spera in ultima zi la calificarea in semifinale.

- Romania a trecut cu emoții de Spania, 27-25, și are prima sansa la o calificare in semifinale la Campionatul European din Franța. Meciul decisiv pentru semifinale fiind cel in fața Ungariei, de maine seara, noteaza gsp.ro.Scenarii: Victorie cu Ungaria - Calificare in semifinale de pe…

- Gnonsiane Niombla (28 de ani, inter stanga) a jucat la CSM Bucuresti in sezonele 2016-2017 si 2017-2018. Niombla o va inlocui pe Kalidiatou Niakate, nerefacuta total dupa o accidentare. Fosta jucatoare a CSM-ului s-a pregatit cu national Frantei inaintea competitiei, dar nu a fost oprita in lot.…

- Romania are practic asigurat locul in semifinale cu un succes impotriva Ungariei, miercuri, in ultimul meci. Cum mergem mai departe: Victorii cu Spania și Ungaria - Calificare asigurata fara probleme, inca cel mai probabil de pe locul doi. Primul loc mai poate fi prins doar daca Olanda…

- Romania s-a calificat, miercuri, in Grupa Principala II si va porni cu 4 puncte. Programul Romaniei in Grupa Principala II este urmatorul: Romania - Olanda, duminica, 9 decembrie, de la ora 19:00 Romania - Spania, marti, 11 decembrie, de la ora 19:00 Romania - Ungaria,…

- "De ce sa nu avem sanse? Noi pentru EURO '84 aveam vreo sansa cu campioana mondiala in grupa? Italia castigase Cupa Mondiala in '82, ce, ne dadea noua cineva vreo sansa? Dar am terminat grupa pe primul loc. I-am batut aici si am facut egal la ei. Si aveam atunci si Suedia in grupa. Ar fi o surpriza…