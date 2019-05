Stiri pe aceeasi tema

- Vicecampioana Romaniei a ramas fara antrenor. Play-off-ul s-a incheiat, Mihai Teja s-a desparțit de clubul patronat de Gigi Becali, iar numele celui care va fi pe banca tehnica a roș-albaștrilor in sezonul urmator nu se cunoaște inca, potrivit mediafax.Ea e FEMEIA care il poate SALVA pe Liviu…

- Costel Lazar, director executiv la Astra și om care il cunoaște bine pe Șumudica, dar și Helmuth Duckadam, președinte de imagine la FCSB, au comentat posibilitatea venirii lui Marius Șumudica la formația patronata de Gigi Becali. Ce a zis Costel Lazar: „Șumudica e un antrenor foarte bun, a demonstrat-o…

- Basarab Panduru e convins ca Edi Iordanescu va refuza oferta lui Gigi Becali, nefiind de acord cu condițiile puse de patronul FCSB-ului. Aceste condiții sunt vazute, mai degraba, drept o umilința pentru orice antrenor. „Nu il vad niciodata pe Edi umilindu-se in acest hal. Nu il vad sa renunte la Gaz…

- FCSB este aproape de inca un titlu ratat in Liga 1 Betano, iar Gigi Becali este constient de acest lucru si cauta variante pentru postul de antrenor, pentru sezonul urmator. Patronul vicecampioanei se gandeste si la o varianta surpriza, care ii va enerva pe fani, potrivit Mediafax.Nu exclude…

- Gigi Becali l-a laudat pe mijlocașul Alexandru Cicaldau, 21 de ani, și a spus ca regreta ca nu l-a adus la FCSB. „La mijloc ne mai trebuie un jucator. O sa vina Oaida, dar mai vreau unul. Da, Cicaldau ar fi bun. Inainte sa-l vanda Viitorul, impresarul lui m-a intrebat «Gigi, te intereseaza». Am zis…

- Ionel Ganea a vorbit la emisiunea GSP LIVE despre Gigi Becali, patronul FCSB, și l-a ironizat pe acesta pentru rezultatele avute de echipa in ultimele sezoane. Vezi in video declarația lui Ionel Ganea „Sincer, nu am nicio problema cu echipa. Pentru mine tot Steaua e, nu FCSB! Nu am o problema.…

- Devis Mangia, 44 de ani, e vazut de Mihai Stoica „un tehnician de calibru", in vreme ce Gigi Becali a spus despre el ca „e un om de mare calitate și onoare", laude care ii deschid larg ușa pentru postul de antrenor principal in roș-albastru. FCSB cauta antrenor pentru la vara, iar pe lista vicecampioanei…

- Fundașul de fier al Stelei din anii 70, Lajos Satmareanu implinește joi 75 de ani. Dupa zece ani petrecuți ca jucator la echipa militara (1965-1975) și alți mulți alții ca antrenor in Ghencea, Satmareanu spune ca sangele apa nu se face. Asta cu toate ca, in prezent este antrenor la echipele de copii…