- Echipa naționala a României U-21 s-a calificat în semifinalele Campionatului European de Tineret dupa remiza alba cu reprezentativa Franței, dar totul a fost umbrit de un incident neplacut petrecut la finalul jocului disputat la Cesena. Cristi Manea, cel care a jucat toate minutele…

- Prietena fundasului Cristian Manea a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de un suporter roman la meciul Romania - Franta, de la Cesena, din cadrul Campionatului European de tineret. Ea a avut nevoie de doua copci dupa acest incident, a declarat selectionerul Mirel Radoi.

