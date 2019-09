Cristescu: A inceput scoala. Nu ii intereseaza nici pe Iohannis, nici pe Tariceanu ca acei parinti nu au bani pentru copii ca merg la scoala. Premeditarea a ceea ce s-a intamplat... Ministrii ALDE, cand au plecat, nici nu și-au delegat atributiile secretarului de stat. Iohannis era obligat prin Constituție sa numeasca acesti interimari, dar a preferat sa blocheze aceste institutii in prag de an scolar. Si vin si facem politica la televizor, cu glumite de Dambovita, cu domnul Leoreanu care incearca sa explice ce are Iohannis aici.

Leoreanu: Nu patinati in decor, nu e ok. Dvs acum dati…