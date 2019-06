Stiri pe aceeasi tema

- Ucigașul buzoiencei Liviei Bunea și a fiicei sale de numI 8 ani, fostul capitan de armata cipriot Nicos Metaxas, a pledat vinovat, luni, la acuzatia de ucidere a cinci femei si doua fete, toate cu cetatenie straina, in ceea ce reprezinta cele mai grave crime in serie comise in Cipru pe timp de pace,…

- Ministrul cipriot al Justitiei și Ordinii Publice, Ionas Nicolaou (FOTO), a demisionat astazi, in contextul scandalului public provocat de modul in care Politia a anchetat disparitia unor femei din alte tari, victime ale unui presupus ucigas in serie neprins timp de aproape trei ani. "L-am informat…

- Ministrul de Justiție din Cipru, Ionas Nicolaou, și-a anunțat joi demisia, in contextul cazului ucigașului in serie care a omorat cel puțin șapte femei și fete, inclusiv doua romance, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Un fost ofițer de armata, in varsta de 35 de ani și…

- Fostul ofițer de armata din Cipru a recunoscut ca a ucis in total șapte femei, printre care doua romance, mama și fiica. Barbatul este banuit ca s-ar afla in spatele, a nu mai puțin 30 de...

- Noi detalii șocante despre criminalul in serie din Cipru, acuzat ca ar fi ucis peste 30 de femei. Printre victime: doua romance. Fostul ofiter de armata care a recunoscut ca a ucis in total sapte femei, printre care doua romance, mama si fiica, este banuit ca s-ar putea afla in spatele a nu mai putin…

- Ies la iveala detalii șocante despre criminalul in serie din Cipru care a ucis o romanca și pe fiica ei. Fostul ofițer de armata este banuit ca a curmat viața a peste 30 de femei, de-a lungul timpului.

- O romanca si fiica ei de 8 ani ar fi printre victimele unui criminal in serie din Cipru, potrivit BBC News. Criminalul, un fost ofiter de armata in varsta de 35 de ani, a recunoscut in fata anchetatorilor ca a ucis cel putin sapte femei si fete, relateaza Romania TV. Criminalul a fost retinut la inceputul…

- Actrita Felicity Huffman si alte 13 persoane au acceptat sa pledeze vinovat la acuzatia de participare la ceea ce anchetatorii au denumit "cea mai mare frauda privind admiterea in universitati descoperita in istoria Statelor Unite", au anuntat luni procurori federali, potrivit Reuters. …