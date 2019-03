Stiri pe aceeasi tema

- Un londonez in varsta de 31 de ani, cautat de autoritatile britanice pentru multiple crime, a fost prins sambata de politisti la Cluj-Napoca. Pe capul barbatului era pusa o recompensa de 50.000 de lire sterline.Citește și: Sondaj CURS: Se contureaza un duel clar in turul II al alegerilor prezidentiale"Politistii…

- Polițiștii clujeni cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane, au reușit prinderea unui barbat, cautat de autoritațile britanice pentru multiple crime.

- Un barbat in virsta de 50 de ani, cautat pentru comiterea infractiunilor de furt, inselaciune, frauda bancara, fals privind identitatea si evadare de sub escorta, fapte comise in Germania si Austria, a fost prins recent de politisti in parcarea unui complex comercial din Piatra Neamt. “Politistii nemteni…

- Politistii de la Sectia 2 Politie Rurala Apahida au depistat un barbat de 31 deani conducand fara permis. Miercuri. 13 februarie., in jurul orei 20.30, politistii Sectiei 2 Politie RuralaApahida au depistat un barbat 31 de ani din comuna Mociu, judetul Cluj, careconducea pe D.C. 25, pe raza localitatii…

- Șoferul criminal care a spulberat cu masina un pieton si a fugit de la locul accidentului, in urma cu o saptamana, este cautat in continuare de polițiști. Aceștia cer ajutorul populației pentru prinderea lui.

- Politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au depistat miercuri, 6 februarie, in jurul orei 17, un barbat de 29 de ani din comuna Taga, judetul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe D.C. 23, pe raza localitatii Santioana, judetul Cluj, desi nu este detinator de permis de conducere. In…

- Polițiștii l-au reținut, in aceasta dimineața, pe un barbat in varsta de 35 de ani, suspectat ca a comis mai multe infracțiuni cu violența in decurs de numai cateva ore. Barbatul s-a dezlanțuit aseara, dupa ce și-a jucat in picioare un prieten in gara Buzau. Apoi și și-a adus aminte ca un prieten din…