Crime Caracal. Antena 3: Alexandra a vorbit de 5 ori la 112. STS-MAI, contradicție Catalina Porumbel, in emisiunea ”Ediție Speciala” de la Antena 3, a citat din raportul MAI inaintat premierului Viorica Dancila, susținand ca Alexandra a sunat de cinci ori la 112. STS a transmis, in comunicatul de presa, ca Alexandra a vorbit de trei ori cu reprezentanții 112. Potrivit raportului MAI, au fost cinci convorbiri telefonice cu Alexandra. Primul apel a fost la 11:05. Alexandra Maceșanu a sunat la 112, sesizand ca a fost rapita și violata. Cand s-a incercat redirecționarea de la STS Olt la IPJ Olt, convorbirea s-a intrerupt. La 11:07, STS Olt a restabilit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

