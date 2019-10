Crimă cutremurătoare! A intrat într-o casă şi a ucis 5 oameni. Ce legătură avea cu ei Poliția din Austria investigheaza duminica seara moartea suspecta a cinci persoane in statiunea de schi Kitzbuehel din regiunea Tirol, situata in vestul Austriei, conform informațiilor din presa locala. Cele cinci crimele au avut loc sambata noaptea, conform unui purtator de cuvant al poliției locale din Tirol. Mai mult, se pare ca un prim suspectul a fost reținutdeja de poliție. Presa locala transmite ca ucigașul este un barbat de 25 de ani care a intrat in casa familiei fostei sale iubite și a impușcat 5 oameni, tanara și noul ei iubit, precum și pe parinții acesteia și fratele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

