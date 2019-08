Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Bancile imprumuta inca 60 de milioane de lei Ministerului Finanțelor Publice. Banii vor merge spre finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice Lipsa banilor forțeaza Ministerul Finanțelor Publice (MFP) sa se imprumute de la banci, ultima tranșa fiind de 60 de milioane…

- La nivelul Uniunii Europene, Romania a avut cel mai mare deficit guvernamental raportat la Produsul intern brut in primul trimestru din acest an, cu 4,5 din PIB, in conditiile in care, in zona euro, deficitul guvernamental a fost 0,5 din PIB iar Uniunea Europeana a avut deficit guvernamental de 0,6…

- În ultimii 4 ani ne-am lansat pe orbita precum saritorii pe schiuri puțin inconștienți în sensul ca la orice saritura cu schiurile trebuie sa te concentrezi foarte clar pe partea de aterizare, a declarat ​​Horia Braun-Erdei, economist șef BCR, într-o conferința organizata de Asociația…

- "Referitor la comunicatul Eurostat privind deficitul bugetar in trimestrul I al anului 2019 pentru Romania, este necesar sa aducem urmatoarele clarificari: Diferenta dintre soldurile mentionate in comunicatul Eurostat si datele publicate lunar pe site-ul MFP provine atat din metodologia de calcul,…

- "Referitor la comunicatul Eurostat privind deficitul bugetar in trimestrul I al anului 2019 pentru Romania, este necesar sa aducem urmatoarele clarificari: Diferenta dintre soldurile mentionate in comunicatul Eurostat si datele publicate lunar pe site-ul MFP provine atat din metodologia de calcul,…

- Referitor la comunicatul EUROSTAT privind deficitul bugetar in trimestrul I al anului 2019 pentru Romania, este necesar sa aducem urmatoarele clarificari: Diferența dintre soldurile menționate in comunicatul EUROSTAT și datele publicate lunar pe site-ul MFP, provine atat din metodologia de calcul, sistemul…

- Deficitul bugetar consemnat dupa primele cinci luni a fost anticipat la inceputul acestui an, nu este o surpriza, pentru ca am ales o abordare liniara, a declarat marti seara ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la Antena 3.Deficitul bugetar pe primele 5 luni a crescut cu 80,6% fata de cel…

- 'Masurile economice adoptate de Guvernul Romaniei au continuat sa fie principalul motor al cresterii economice, astfel ca puterea de cumparare a populatiei masurata prin castigul salarial real a inregistrat un ritm aproape dublu de crestere fata de cel din perioada similara a anului trecut, atingand…