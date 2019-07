Credincioşii sărbătoresc pe „Sf. Ilie” An de an pe 20 iulie, crestinii il sarbatoresc pe Sfantul Proroc Ilie Tesviteanul. Spre biserici, dar mai ales manastiri, care isi serbeaza hramul, credinciosii se vor indrepta de azi pentru a participa la sfintele rugaciuni oficiate de slujitorii altarelor. In judetul nostru mai multe lacase de cult (Dragomiresti, Dealu Mare, Posta, Cupseni, Baia Mare de pe strada Victor Babes etc.) isi serbeaza hramul. Pelerini din intreg judetul si fii ai localitatilor respective, raspanditi prin intega tara, isi indrepta pasii spre lacasele de cult pentru a marca aceasta mare sarbatoare crestineasca. In aceasta… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

