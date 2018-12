Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoarea Craciunului înseamna, la nivel mai general, timp petrecut cu familia, petreceri, cadouri, bucurie, însa exista unele obiceiuri care variaza în functie de tara si de istoria fiecarui popor. Lingvistii nu s-au pus de acord cu privire la originea cuvântului…

- PREȚ GAZE, plafonare ”Stabilirea unui plafon privind pretul la gaze este alta masura avuta in vedere pentru a proteja atat consumatorii casnici cat si mediul economic. Din pacate, comportamentul unor companii in diferite sectoare de activitate arata foarte clar un dispret, putem spune, fata de ce…

- Klaus Iohannis demonstreaza ca de 4 ani nu știe ce inseamna a fi președintele țarii. A fi ales președintele Romaniei este una, a ști ce sa faci in funcția de președinte este alta, iar Klaus Iohannis demonstreaza cu varf și indesat ca de 4 ani nu știe ce inseamna a fi președintele țarii.…

- Anual, aproape 12.000 de oameni se imbolnavesc de tuberculoza in Romania. Conducem in felul acesta in topul negru al Europei. Tratamentul este uneori lung si de doi sau trei ani. Ceea ce inseamna ca numarul bolnavilor de TBC in acest moment poate fi de doua sau de trei ori mai mare de atat. In timp…

- Selectionata de tineret a Romaniei a fost repartizata in Grupa C a Campionatului European de fotbal Under-21 din 2019, alaturi de Anglia, Franta si Croatia, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri seara, la Bologna. Mirel Radoi, selecționer U21: „Era clar ca vom intalni adversari puternici. Ne-am…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a afirmat marti ca pentru Romania urmeaza sase luni grele odata cu preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, de la 1 ianuarie, si a solicitat sprijinul Academiei Romane pentru a "demonstra lumii intregi ca noi, romanii, contam nu numai pe harta…

- Companiile mari din judetul Arad care nu mai gasesc forta de munca sunt nevoite sa apeleze, in ultimul an, la muncitori din India, adusi de o firma de recrutare atat pentru ca sunt considerati bine calificati, cat si pentru ca sunt vorbitori de limba engleza si se integreaza usor in fabrici.…

- Președintele Klaus Iohannis va susține maine, de la tribuna Parlamentului European de la Strasbourg, cel mai important discurs politic de reprezentare europeana și externa a Romaniei, urmand sa prezinte viziunea tarii noastre privind viitorul Europei. ​ „Este un moment foarte important pentru…