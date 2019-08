Cozmin Gușă îl trimite pe Alexandru Cumpănașu la control medical: Nu e jignire Consultantul politic a afirmat, la Realitatea TV, ca a avansat ipoteza candidaturii lui Alexandru Cumpanașu și ca se va folosi de cazul Caracal in acest sens, ”cunoscand bine ce se intampla in subteranele instituțiilor de unde aparține”. Cozmin Gușa a adaugat: ”Asta a fost elucubrația pe care am lansat-o eu atunci”. Control medical medical El a comentat anunțul candidaturii lui Alexandru Cumpanașu din unghi moral, politic și medical. ”Cei care se pricep și pot sa analizeze comportamentul lui Alexandru Cumpanașu, dinainte de aceasta criza și din timpul ei, vor putea sa incadreze… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

