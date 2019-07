Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 22 Constanta-Tulcea, in apropiere de localitatea Lumina, judetul Constanta, s-a produs o coliziune frontala intre un autoturism si o autoutilitara, pe fondul unei patrunderi pe contrasens”, au transmis reprezentantii…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN19 (E671) Satu Mare – Carei, in zona localitatii Moftinu Mic (judetul Satu Mare), a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. In urma impactului, o persoana a suferit leziuni usoare.…

- Pe DN1 B, in Valea Calugareasca, pe sensul de mers catre Ploiesti, de la km. 22 la km.16, din cauza apei pe carosabil se circula in coloana. Pe sensul catre Buzau, coloana in miscare de la km 17 la km 18+500', precizeaza IPJ Prahova. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe DN1 Ploiesti – Brasov, intre Predeal si Cotul Donului (judetul Brasov), a avut loc o coliziune intre doua autoturisme. In urma impactului, o persoana a fost ranita. Circulatia rutiera se desfasoara pe o banda…

O persoana a murit duminica intr-un accident produs in zona localitatii Podu Iloaiei, fiind implicate un motoscuter si un autoturism, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit agerpres.ro.

- Pe DN1, la ieșirea din Azuga, catre Bușteni, s-a produs miercuri seara un accident in care au fost implicate doua autoturisme, motiv pentru care traficul este ingreunat și se desfașoara doar pe un fir, anunța Poliția Romana.In județul Prahova pe Drumul Național 1, la ieșirea din Azuga, catre…

Doua persoane au fost ranite intr-un accident produs duminica pe DN 2 intre localitatile Sascut si Adjud, circulatia desfasurandu-se ingreunat in zona, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit agerpres.ro.

Traficul este restricționat, marți, pe Autostrada A1 București - Pitești, pe sensul de mers spre Pitești, din cauza unui incendiu de vegetație, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul IGPR. Circulația este restricționata pe prima banda a sensului de mers, potrivit mediafax.