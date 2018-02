Stiri pe aceeasi tema

- Pseudo-revolutia fiscala a insemnat cresterea costurilor pentru antreprenori, toate salariile fiind afectate de masurile fiscale, a declarat, marti, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, intr-o conferinta de presa.

- Acum opt ani, Victor Ponta era ales președintele PSD. Fostul premier a ținut sa rememoreze momentul pe pagina sa de Facebook, fara sa evite sa critice actuala conducere a partidului. „In urma cu exact 8 ani ( 20 Februarie 2010) colegii din PSD m-au ales in urma unei competitii deschise si…

- Plantronics prezinta castile Blackwire 3200 UC pentru utilizatorii care folosesc intensiv sisteme de comunicatii in mediul de business, dar care pot fi utilizate si de consumatori. Modelul este disponibil in doua versiuni: una cu doua difuzoare, care ofera procesare digitala a semnalului in ambele…

- In saptamana 12-16 februarie, in județul nostru au fost raportate 23 de noi imbolnaviri. Pentru a doua saptamana la rand, județul Vaslui se afla in topul infecțiilor cu rujeola, conform datelor Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) aferente perioadei 12-16 februarie.…

- Simona Halep va redeveni numarul 1 mondial dupa ce Caroline Wozniacki a fost eliminata in semifinalele turneului de la Doha de Petra Kvitova, informeaza ProSport. Kvitova a invins-o pe Wozniacki dupa un meci care a durat doua ore si 36 de minute, scor 3-6, 7-6, 7-5. Halep va prelua astfel poziția de…

- Postul de televiziune Kanal D a fost lider de audienta, marti seara, la nivel national si urban cu emisiunea „Exatlon”, care a fost urmarita, in medie, de 1,8 milioane de spectatori. Editia de marti a „Exatlon”, cu duelul dintre Razboinici si Faimosi, dar si eliminarea din competitia sportiva, a…

- In anul 2017, Romania a reușit sa cheltuie 34,1 milioane de euro din Programul Operational Regional 2014-2020 (POR) , finantat de UE, care e in valoare de 8,25 miliarde de euro. Un socant 0,4% din total. Avem in vedere ca acesti bani ar trebui ispraviti in doar 4 ani de-aici inainte. Ministerului Dezvoltarii…

- Faptul ca ne-am nascut si am crescut intr-un cadru natural pitoresc, cu munti ce se inalta pana la cer, cu ape limpezi si cristaline, in care se oglindeste cerul, este o binecuvantare. Avem o tara frumoasa nu doar din punct de vedere geografic. Istoria de mii de ani, cultura bogata, obiceiurile…

- Deputatul PNL Florin Roman a lansat o petitie online prin care doreste sa stranga semnaturi pentru a modifica alineatul (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. In sensul ca persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza sa lucreze, potrivit…

- Monitorul de Cluj și site - ul monitorulcj.ro își consolideaza poziția de lider în presa locala tiparita și online, potrivit clasamentului trafic.ro care monitorizeaza audiența site-urilor din România. monitorulcj.ro a urcat pe poziția 55 în clasamentul general al publicațiilor…

- Apartamentele cu 2 camere din Cluj sunt cele mai scumpe din România, conform unui studiu realizat de Olx.ro. Cercetarea arata ca preturile garsonierelor au crescut cu 9% în 2017 comparativ cu 2016, în timp ce preturile apartamentelor cu doua camere…

- Echipa de handbal a SCM Gloria Buzau va avea de trecut un nou examen pentru a accede in Liga Nationala. Elevele lui Romeo Ilie vor intalni, sambata, in Sala sporturilor din Buzau echipa Stiinta Bucuresti, ocupanta locului 4 in clasmanetul seriei I. Partida va incepe la ora 14.30.

- BenQ, companie recunoscuta pe plan mondial pentru inovatii în domeniul soluțiilor de imagine și lider global pe piata de proiectoare cu tehnologie DLP®, îsi mentine pozitia de lider pe piata de videoproiectoare. Potrivit datelor furnizate în studiul de piata realizat de compania…

- Numarul de firme din Romania cu participare straina la capitalul social, la sfarsitul anului trecut, este de peste 215.600, cele mai multe investiții venind din țari precum Italia, Germania sau Turcia. Rata de supravietuire a unei afaceri in Romania este de 52,7%. Cu alte cuvinte, aproximativ 1 din…

- Cresterea preturilor la carnea de porc, inregistrata in aceasta perioada la raft, este speculativa si nu este cauzata de vreo majorare a tarifului la poarta fermei, atrage atentia Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine si Porcine din Romania (ACEBOP), intr-un comunicat de presa,…

- Municipiul Targoviste a fost inclus in topul celor mai eficiente 10 administratii locale din Romania. De mentionat ca, cea mai mare rata de absorbtie a fondurilor europene a fost inregistrata in anul 2015, atunci cand Municipiul Targoviste a atras mai mult de jumatate din totalul fondurilor europene…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, afirma, intr-un mesaj postat miercuri pe pagina sa de socializare, ca a aflat cu tristete vestea privind trecerea in nefiinta a senatorului UDMR Verestoy Attila, despre care adauga ca a fost "un lider al UDMR care si-a pus amprenta asupra…

- Deși au obținut o producție foarte buna de cartofi in cursul anului trecut, producatorii mici și mijlocii din județ intampina greutați in a-și valorifica producția, afirma directorul executiv al Directiei Agricole Covasna, ing. Konczei Csaba. Acesta a declarat ca anul trecut a fost foarte bun din punctul…

- Dupa o perioada in care s-a aflat pe locul 2 in topul celor mai apreciați lideri politici din Romania, fiind depașit de Gabriela Firea, primarul Capitalei, președintele Klaus Iohannis revine pe prima poziție, potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS, pentru…

- Compania ContiTech, unul dintre cei mai mari furnizori internaționali de produse din plastic si cauciuc, a anunțat preluarea funcției de director al ContiTech Nadab de catre Franziska Jung. Aceasta ocupa poziția de director general al locației, de la inceputul acestui an. Predecesorul ei,…

- Ion Tiriac a dezvaluit ultimele informatii despre starea de sanatate a Simonei Halep dupa primul meci de la Australian Open. Simona Halep s-a calificat, marti dimineata, in turul al doilea de la Australian Open, dupa o victorie muncita, scor 7-6 (5), 6-1, in fata australiencei Destanee Aiava.…

- Salariul mediu se apropie de 2.500 de lei net, dupa o crestere de 13% in ultimul an. Angajatii din IT au 6.200 lei/net pe luna, iar cele mai mici salarii sunt in HoReCa, 1.400 lei/net pe luna, scrie Ziarul Financiar.

- MMD, lider în industria monitoarelor și partener licențiat Philips, anunța extinderea garanției la 3 ani pentru toate monitoarele Philips cumparate în România începând cu 1 ianuarie 2018, indiferent de linia de produse. Toate monitoarele LCD Philips sunt proiectate…

- Volumul comertului cu amanuntul in Romania a urcat cu 10,9% in noiembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, statul roman fiind lider in Uniunea Europeana la acest capitol dupa ce a consemnat, pentru a patra luna consecutiv, cea mare crestere in ritm anual inregistrata de un membru al UE,…

- Romania TV a fost cel mai urmarit post de televiziune de stiri in 2017. Datele institutiei acreditate sa masoare audientele arata ca postul Romania TV a fost lider anul trecut, pe toate categoriile de public. Postul de televiziune Romania TV a fost lider de audienta, in anul 2017, potrivit datelor…

- La fiecare vizita intr-un mall, romanii cheltuie in medie 110 lei pe haine, arata datele unui studiu recent. Suma creste in perioada reducerilor. Potrivit aceluiasi studiu, doar unul din zece romani care trec pragul marilor centre comerciale ar alege branduri romanesti. Irina Schrotter – designer: „Din…

- Numarul de cazuri de rujeola confirmate in Romania raportate pana ieri este de 10.307, fiind inregistrate 37 de decese, potrivit Agerpres. Conform informatiilor publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica (INSP), un al 38-lea deces posibil datorat rujeolei se afla in curs de investigare…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, cea mai mare organizatie de profil, cu reprezentativitate in domeniul ordinii si sigurantei publice gestionate de catre Ministerul Afacerilor Interne, nu sustine proiectul de modificare a ordinului privind programul…

- Cinci persoane au fost trimise in judecata de procurorii DIICOT Gorj intr-un dosar de proxenetism in care au fost facute descinderi și arestari preventive in cursul lunii noiembrie 2017. Lider al gruparii respective a fost considerat Costinel Constantin Breazu, zis și „Ingerul Negru”. El i-a coordonat…

- Ultima luna din 2017 a fost una in care interesul romanilor fața de știri s-a menținut la un nivel ridicat, comparabil cu cel din luna noiembrie. Scandalurile politice, adoptarea legilor justiției, protestele și bugetul pe 2018 au fost principalele teme care au adus milioane de cititori site-urilor…

- La nivelul publicului din intreaga tara, Antena 1 a obtinut o audienta de aproape opt ori mai mare fata de Pro TV, principalul competitor. Televiziunea a condus topul audientelor la nivel national cu o medie de 12,8 puncte de rating si 27 cota de piata si a fost urmata in clasament de Romania TV, cu…

- Pictorul Nicolae Grigorescu a ramas lider in topul celor mai bine vanduti artisti la licitatiile de arta din Romania si in 2017, cu vanzari de peste 700.000 de euro. Anul 2017 a adus o serie de noi premiere pentru piata de arta din Romania, intre care se numara vanzarea pustii de vanatoare…

- Billboard a realizat topul celor mai difuzate piese lansate anul acesta, iar pe primul loc, spre suprinderea tuturor, nu e “Despacito“! Lider in topul celor mai ascultate piese din 2017 se afla “Shape Of You” de la Ed Sheeran. Locul al doilea este ocupat de Luis Fonsi și Daddy Yankee cu piesa “Despacito“,…

- Antonia apare in topul celor mai frumoase chipuri din showbiz-ul internațional din 2017. Antonia, care formeaza un cuplu cu muzicianul Alex Velea , este considerata una dintre cele mai senzuale și mai frumoase vedete din Romania. iata, insa, ca frumusețea Antoniei a trecut și dincolo de granițele țarii.…

- BMW este constructorul auto cu cele mai mari vanzari de mașini cu incarcare la priza din Romania, cu 131 de unitați in primele 11 luni ale anului, de peste doua ori mai multe decat rivalii de la Mercedes.

- Un gigant a luat decizia sa inchida o fabrica din Romania. Lider pe piața locala, gigantul va face acest pas la inceputul anului viitor, informeaza Bugetul.ro.Cum oficialii companiei au hotarat sa puna lacatul pe respectiva fabrica, angajații acesteia vor... Citește AICI ce cunoscuta fabrica…

- Geraint Thomas crede ca Froome nu a greșit inteționat in cazul testului pozitiv de urina la Salbutamol, dar rutierul lui Sky crede ca lucrurile se pot complica pentru Turul Franței 2018, intr-o ediție pe care Froome o vaneaza cu orice preț. Geraint Thomas și-a descoperit vocația de rutier de clasament…

- Romania se situeaza pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul regional al modificarilor legislative, cu peste un sfert (280 legi) din totalul de 1040 legi adoptate intre 1 august 2016 – 1 august 2017 in șase țari din Europa Centrala și de Est (ECE). Mai multe pe capital.ro Post-ul Capital.ro:…

- Romania este pentru al patrulea an consecutiv lider regional la numarul de modificari legislative, cu 280 de legi din totalul de 1.040 adoptate in perioada 1 august 2016 – 1 august 2017 in sase tari din Europa Centrala si de Est (ECE), potrivit studiului AcTrend 2017 realizat de Grayling.

- 'Dupa pozitia Departamentului de Stat, dupa pozitia Uniunii Europene, iata ca astazi se anunta ca si la nivelul Consiliului Europei GRECO va lua in dezbatere situatia din Romania si din Polonia referitoare la justitie. Nu poti sa te faci ca nu vezi ca la nivelul Uniunii Europene, la nivelul partenerului…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat luni ca solicitarea venita din partea Grupului de state impotriva coruptiei (GRECO) este doar ultimul dintr-o serie de mesaje transmise majoritatii guvernamentale de la Bucuresti in legatura cu modificarile aduse legilor justitiei.”Dupa pozitia Departamentului…

- Piața șemineelor din Romania a cunoscut o creștere puternica in ultimii ani. Iar asta nu doar pentru ca romanilor le place sa fie in pas cu noile trenduri in materie de desing interior, ci pentru ca au inceput sa aiba incredere in cei care le produc. Adica au de unde alege șeminee de calitate! PEFOC.ro…

- "PSD a incalcat o regula care, in democrație, nu se incalca. In democrație nu te apuci sa iei totul. Nu tai padurile și otravești fantanile in calea ta. Eu nu am vazut lider, in Romania care, intr-un interval atat de scurt, sa aiba totul in mana și sa piarda totul pe mana lui, intr-un an. PSD are…

- Omul de afaceri a reușit sa aduca Grup Feroviar Roman pe primul loc in transportul de marfa și sa transforme holdingul Grampet intr-un jucator regional de amploare. „Eu provin dintr-o comunitate de romi, de circa 10.000 de oameni. Am plecat din acea comunitate cu ceva ani in urma. In prezent,…

- Regiunea Nord-Vest a Romaniei este a cincea cea mai performanta zona din Europa, in timp ce Bucuresti-Ilfov ocupa un respectabil loc 16 in clasament, conform indexului celor mai performante orase din Europa, realizat de Institutul Milken.

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in anul 2016 o cantitate de 301,8 milioane de tone de cereale (inclusiv orez), 21,76 milioane de tone provenind din Romania, care a fost depașita de Franța, cu 54,2 milioane de tone de cereale, Germania, cu 45,4 milioane de tone, Polonia, cu 29,8 milioane…

- Valentin Cucu a postat pe pagina sa de socializare cea mai noua realizare din gradina de legume: planta de la care a obtinut atat tuberculi de cartof, cat si vinete. Potrivit agrointel.ro, legumicultorul Vali Cucu a altoit, in urma cu doi ani, si planta de cartof cu rosie, obtinand ambele…

- Deputatul Ioana Bran a participat sambata, 25 noiembrie, la intalnirea producatorilor de fructe goji din Romania, care a avut loc la Ciuperceni, acolo unde Emeric Kolbaszer deține cea mai mare plantație bio de goji din Europa. La intalnire au participat circa 50 de producatori de goji din țara, care…

- Topul societatii cuprinde grupuri restranse de cetateni care au acumulat avutii foarte importante, la polul celalalt foarte multi oameni au adunat numai saracia si lipsa de speranta, reiese dintr-o prezentare a viceguvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu, potrivit Agerpres.ro.…