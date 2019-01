COȘMAR. Arme, mai teribile decât bomba nucleară! La momentul semnarii INF, elementul non-nuclear a fost tratat cu superficialitate, nefiind cunoscut potențialul real de distrugere al acestor arme, scrie mai departe Foreign Policy. Dar conflictele din Irak, din fosta Iugoslavie, Afganistan și Libia au demonstrat eficiența nebanuita, dar presupusa, a acestor arme. Prin urmare, nu este de mirare ca Moscova și-a canalizat eforturile pe modernizarea respectivelor sisteme, conferindu-le funcții specifice, pana acum, armelor nucleare. Astfel, Doctrina militara a Rusiei subliniaza rolul cheie al sistemelor de mare precizie in strategia de descurajare.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

