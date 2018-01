Stiri pe aceeasi tema

- Update: Manifestantii din Piata Constitutiei au inceput sa plece in jurul orei 21,15. Proteste mai sunt organizate in Cluj-Napoca, Sibiu, Iasi si Tmisoara. Mii de oameni au ieșit și acolo in strada. Update: Protestatarii au aprins, sambata seara, in jurul orei 21,00, luminile de la telefoane in Piata…

- Peste 20.000 de oameni protesteaza in Piața Universitații din capitala nemultumiti de modificarile aduse legilor Justitiei si Codurilor Penale. Oamenii s-au mobilizat pe Facebook iar acțiunea este intitulat pe retelele de socializare „Romania spune ‘nu’ coruptiei, toti pentru justitie”. In București…

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac a declarat, joi, ca presedintele Klaus Iohannis a devenit cel mai de incredere partener al lui Liviu Dragnea, afirmand ca presedintele putea cere un alt premier PSD, cu minima experienta administrativa si politica, daca nu ar fi privit cu nepasare Romania. …

- Klaus Iohannis a pierdut pe retelele de siocializare- Daca la momentul anuntului Klaus Iohannis avea peste 1.815.300 de fani pe pagina oficiala de Facebook, acum are in jur de 1.813.800. Decizia sa a provocat comentarii precum: "Tocmai v-ati pierdut votul din partea mea la urmatoarele alegeri",…

- Iohannis pierde sprijinul comunitaților #Coruptia Ucide și #REZISTENTA: "Gest inacceptabil” Comunitatea #Coruptia Ucide critica dur decizia presedintelui Klaus Iohannis de a accepta propunerea PSD pentru desemnarea Vioricai Dancila ca premier. "Presedintele Iohannis a facut, azi, un gest inacceptabil…

- Fostul ministru Elena Udrea a reacționat dupa demisia lui Mihai Tudose din funcția de premier. Aceasta susține, intr-o postare pe Facebook, ca nu este nicio paguba ca Tudose a plecat de la Guvern, problema este ca Liviu Dragnea ar fi in stare sa puna al treilea premier „tot de pe lista scurta a Sistemului”.…

- 'In timp ce coalitia se cearta pe putere, cine guverneaza Romania? Perspectivele economice sunt foarte rele: dobanzile si inflatia au luat-o in sus si riscam sa pierdem 1,5 miliarde de euro din fonduri europene. Singura solutie acceptabila este ca acest partid sa isi recunoasca incompetenta si sa…

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a precizat ca nu dorește sa dea cu parerea despre ceea ce se intampla in partidul pe care l-a condus și spune ca simte doar mahnire și dezamagire atunci cand aude comentariile publice ale președintelui Liviu Dragnea. Victor Ponta spune, intr-o postare pe Facebook,…

- Soțul Gabrielei Cristea, Tavi Clonda, vrea sa reprezinte Romania la cel mai important concurs muzical din Europa. Muzicianul Tavi Clonda, care a devenit tatic pentru prima oara anul trecut , a inceput anul in forța. tavi Clonda s-a inscris la selecția naționala Eurovision 2018 și vrea sa reprezinta…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan a scris, duminica, intr-o postare pe Facebook, ca in mod normal, Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ii ceara demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta Congresul. ”Nu se va intampla insa. Totusi, chiar și așa, 2018 va fi anul in…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu este, in prezent, alaturi de Liviu Dragnea, lider al coaliției aflate la guvernare. Acesta a intrat in politica inca din 1990, fiind fondator al Partidului Național Liberal, și un impatimit al mașinilor, fiind director general al companiei Automotive Trading Services…

- PNL face apel la responsabilitatea judecatorilor de la Curtea Constitutionala in cazul sesizarilor cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei si spune ca pozitia exprimata in plenul CSM de presedintele Klaus Iohannis pentru independenta Justitiei trebuie sprijinita de intreg sistemul judiciar…

- In urma cu putin timp Liviu Dragnea, presedintele camerei Deputatilor a postat pe pagina sa de Facebook urmatorul mesaj: 2017 a fost mai putin linistit decat am sperat. Dar, daca dam la o parte zgomotul politic, vedem un an cu realizari fara precedent. Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii cheama pe romani, in mesajul de Anul Nou, sa colaboreze "pentru o Romanie unita in jurul unui ideal comun, al unui proiect comun"."La trecerea in Noul An doresc tuturor romanilor gandurile mele cele mai bune. Fie ca noul an 2018 sa fie unul…

- E o noua seara de proteste in București! La Palatul Parlamentului, aproximativ 50 de oameni s-au strans pentru a manifesta impotriva modificarii legilor justiției. Pentru ca inițial, pe anumite pagini de Facebook se anunța un protest masiv, cu un lanț uman in jurul Palatului, jandarmii au deplasat…

- "Cred ca proiectul pe care l-am initiat impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor nu face decat sa recunoasca o data in plus rolul pe care l-au avut monarhia si Casa regala in Romania si aceasta recunoastere trebuie sa se realizeze intr-un mod concret si util pentru Romania. Eu imi doresc ca urmasii…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a declarat, joi, ca prin proiectul de lege privind statutul Casei Regala nu se da niciun ban de la buget, ci se recunoaște un rol monarhiei și instituției. Tariceanu a precizat ca, pana la moartea regelui, Palatul Elisabeta s-a aflat in administrarea Casei…

- Clasa politica din Romania uita astazi de meciuri si razboaie intre partide si transmit, la unison, condoleante Familiei Regale a Romaniei. Mesajele au curs rauri- rauri pe Facebook. Pornind de la primul om in stat, presedintele Klaus Iohannis, reprezentanti ai puterii, precum Calin Popescu Tariceanu…

- "Am avut o atitudine publica care, in principal, este destinata romanilor, nu neaparat Departamentului de Stat, dar cine are urechi de auzit, sa auda. Cred ca si cei de la Departamentul de Stat probabil ca vor fi un pic mai atenti si vor trebui sa analizeze mai in profunzime si nu superficial, pe…

- "Ne-am intalnit pentru ca presedintii organizatiilor judetene au cerut aceasta intalnire cu Liviu Dragnea si cu conducerea partidului. Maine (luni - n.r.) va avea intalnire cu restul presedintilor de judete. S-a stabili azi sa facem un miting si noi, un miting de protest. Mitingul nostru nu este…

- Dupa ce bucureștenii au protestat sambata, pentru a stopa demersul primarului general Gabriela Firea de a organiza un targ de Craciun in Piața Victoriei, noi manifestații au fost anunțate pe Facebook, duminica seara in Capitala, cat și in mai multe orașe din Romania. Protestatarii solicita demisia președinților…

- "Cred ca daca poti, daca ai parghii, daca cei care te voteaza ti-ar da posibilitatea sa faci ceva pentru tara, e bine sa faci ceva care sa ramana, indiferent de consecintele personale. Sunt din pacate unii care confunda parteneriatele cu slugarnicia", a declarat Liviu Dragnea la Romania TV.Presedintele…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Hans Klemm, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. „SUA iși exprima mulțumirea pentru parteneriatul strategic pe care il avem cu Romania. Le dorim tuturor romanilor pace, dar, in același timp celebram alaturi de ei unitatea de…

- Mai multe proteste sunt anuntate pe retelele de socializare, pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si în Piata Victoriei din Bucuresti, precum si în Alba Iulia. Primul protest este anuntat pentru ora 9.00, la Arcul de Triumf,…

- Invitat sa comenteze comunicatul Departamentului de Stat privind legile justitiei, Tudose a spus: ”Ministerul Justitiei nu are nicio implicare in acest proces, doar a coordonat pana la un anumit punct proiectul (...) Ministerul a initiat un proiect ca urmare a necesitatii transpunerii in legislatia…

- Petrecerile postate pe paginile de socializare au devenit o traditie, dar se ridica semne de intrebare cand imaginile transmise live vin direct din penitenciare.Citeste si: Cristian Tudor Popescu STERGE PE JOS cu Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu: 'Cei doi spaguitori strategici...'…

- Scandal in Parlament dupa ce liderii coaliției, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, au raspuns Departamentului de Stat al SUA, care luni seara a avertizat ca Romania este in pericol sa faca pași inapoi in ceea ce privește independența Justiției.„Ceea ce au facut dl Dragnea și dl Tariceanu…

- USR va depune o plângere penala împotriva președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, și a președntelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, dupa ce comunicatul prin care aceștia au raspuns mesajului Departamentului de Stat al SUA.

- Relația dintre România și SUA pare sa fi ajuns într-un punct critic, în urma dorinței PSD și ALDE de a modifica legile justiției. Departamentul de Stat al SUA a cerut Parlamentului României sa respinga legile justiției care ”slabesc statul de drept si pun…

- Ambasadorul american la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat, marti, referindu-se la comunicatul de luni seara al Departamentului de Stat american, ca acesta nu ar trebui sa fie o surpriza pentru nimeni, nefiind decat o noua dovada a preocuparilor Washingtonului, exprimate deja din vara. "Nu…

- „Respingerea acestor proiecte de lege este singura soluție, ele nu mai pot fi retrase, conform regulamentului. Este timpul ca parlamentarii puterii sa se trezeasca și sa voteze alaturi de noi pentru respingerea acestor proiecte. Orice modificare care trebuie facuta la aceste legi trebuie facuta prin…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au reușit sa izoleze Romania pe plan extern și sa puna in pericol Parteneriatul strategic cu Statele Unite, afirma europarlamentarul Monica Macovei, intr-o declarație de presa transmisa marți AGERPRES. "Lupta…

- Președinții celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, au reușit sa izoleze Romania pe plan extern și sa puna in pericol Parteneriatul strategic cu Statele Unite, spune europarlamentarul Monica Macovei.

- USR a cerut, marți, demisia lui Liviu Dragnea si a lui Calin Popescu-Tariceanu de la conducerea celor doua camere ale Parlamentului, dupa ce Departamentul de Stat al SUA și-a exprimat îngrijorarea în legatura cu intenția de modificare a legilor Justitiei în România, informeaza…

- Romania a iesit in aceasta seara pe strazi pentru a protesta impotriva schimbarii legilor justitiei. Zeci de mii de oameni au iesit in marile orase, dar arele soc pentru Liviu Dragnea a venit din Alexandria, chiar fieful sefului Camerei Deputatilor.25 de oameni protesteaza in fieful lui Liviu…

- "Tot ce face DNA in ultima perioada este limpede ca lumina zilei ca face justitie selectiva. DNA a devenit un jalnic instrument politic. Din ce in ce mai multi romani vad asta, este grav pentru ca duce la lipsa increderii intr-o institutie fundamentala- justitia. Face mult rau si asupra imaginii…

- Europarlamentarul Sorin Moisa a demisionat din PSD. El a facut anunțul intr-o postare pe pagina de Facebook, in care il acuza pe ”liderul PSD, Liviu Dragnea ca impinge Romania, pentru a se salva, inspre un proiect autoritar”. ”Astazi este o zi speciala. Voi vorbi, liber, foarte liber, despre ce se intampla…

- Mai zilele trecute, pe site-uri și pe televiziuni, a circulat, intocmita dupa metoda de lucru tipica gazetarului roman de școala noua – copy paste, adica - știrea potrivit careia, marți 7 noiembrie 2017, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților,…

- Timp de circa doua ore, iesenii au scandat constant lozinci impotriva Guvernului, principalele „tinte" fiind seful PSD, Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose si seful ALDE, Calin Popescu Tariceanu. „Rezistam, nu cedam!", „Romania, trezeste-te!", „Vrem anticipate, nu se mai poate!", „Veniti cu noi, va…

- "Impartasim amandoi sentimentul profund ca aceasta refondare este necesara si urgenta si ca anul viitor este absolut determinant in aceasta privinta", a declarat Emmanuel Macron dupa intrevederea pe care a avut-o cu Frank-Walter Steinmeier la Palatul Elysee. "Avem responsabilitatea comuna…

- Numarul persoanelor care au protestat miercuri seara in Piața Victoriei fața de adoptarea ordonanței de urgența privind modificarile fiscale a ajuns la peste 1.500, manifestanții aruncand cu suluri de hartie igienica spre cladirea Guvernului. Protestatarii s-au strans pentru a doua oara in fața sediului…

- Ancheta deschisa in urma plangerii depuse de Liviu Dragnea impotriva jurnalistului Mircea Marian se desfașoara la Parchetul de pe langa Curtea de Apel București, insa procurorii nu vor sa ofere niciun fel de informații despre dosar.In luna februarie 2017, Liviu Dragnea a facut o plangere penala…

- Deputatul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a afirmat ca postul de presedinte ANCOM "oferit" lui Sorin Grindeanu este "un mod de-al atrage pe acesta inapoi in PSD si de a-l departa de Victor Ponta si de factiunea care se desprinde". "Nu este un proces democratic ca un fost prim-ministru demis…

- Numarul protestatarilor a crescut pe traseu. Traficul rutier este blocat pe un sens pe Bulevardul Magheru si pe Bulevardul Nicolae Balcescu. Oamenii s-au oprit cateva minute in Piata Universitatii, unde au tinut un moment de reculegere in memoria victimelor Revolutiei din 1989, au cantat Imnul national…

- In weekend, pesediștii au avut doua motive sa sarbatoreasca: mai intai ziua de naștere a celui mai iubit fiu al neamului-prost, tovarașul Liviu Dragnea, și apoi cearta izbucnita in USR cu prilejul Congresului de la Brașov. Pentru ca, nu-i așa, un USR imparțit la doi reduce numarul de necunoscute cu…

- Purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Ciprian Sfreja, a declarat ca doua persoane au murit in urma accidentului de la intrarea in localitatea Persani. „Un TIR s-a rasturnat peste un autoturism. Sunt doua persoane incarcerate, decedate”, a spus Sfreja. Din primele cercetari efectuate…

- Zeci de oameni s-au strans in duminica seara in Piața Victoriei pentru a protesta impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Protestatarii au desfașurat un tricolor lung de cațiva metri și scandeaza atat impotriva ministrului Justiției cat și a intregului Guvern, scrie dcnews.ro. Protestatarii…