Corturile electorale, vandalizate. PSD va depune plângere Potrivit PSD Buzau, cortul amenajat pentru strangerea de semnaturi pentru susținerea candidatului PSD la alegerile prezidențiale, dar și o prisma aparținand unei agenții de publicitate care prezenta imagini ale aceluiași candidat au fost vandalizate și au fost inscripționate expresii licențioase cu vopsea galbena. Incidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica. "Vom depune plangere penala" "Vom „Vom depune plangere penala la Poliția Municipului Buzau și vom solicita Poliției Locale imaginile de pe camerele de supraveghere pentru prinderea și sancționarea faptuitorului.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Inchidem aceasta zi cu un alt agitator al scenei politice. Am vazut astazi in Victor Ponta un om disperat, iresponsabil și lipsit de credibilitate. Am vazut un om care, pentru a-și atinge scopul personal, e in stare sa minta, sa acuze fara sa prezinte dovezi, sa calce și pe cadavre. Nu toți…

- Ziarul Unirea Dancila, plangere penala pe numele președintelui. „Este de-a dreptul revoltator faptul ca domnul Iohannis folosește expresia ‘Guvern corupt’” Premierul Viorica Dancila va depune maine dimineața plangere penala pe numele președintelui Klaus Iohannis, dupa ce, acesta a folosit expresia „Guvern…

- Guvernul depune plangere penala impotriva lui Iohannis. Anuntul a fost facut de premierul Viorica Dancila, in Comitetul executiv al PSD. Ea a precizat si motivul: seful statului a declarat ca Executivul este corupt.

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a declarat ca in cursul zilei de luni va merge la Parchetul General pentru a depune o noua plangere penala fața de INML, scrie Antena 3. Potrivit acestuia,...

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, a anunțat ca va depune o plangere penala la ora 13:00, la Parchetul General prin care va cere sa fie audiați toți parlamentarii de Olt, cu privire la clanurile interlope din județ. Cel mai cunoscut parlamentar de Olt este Florin Iordache. „Dragi romani, astazi…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, a anunțat ca va depune o plangere penala, la Parchetul General prin care va cere sa fie audiați toți parlamentarii de Olt, cu privire la clanurile interlope din județ. Cel mai cunoscut parlamentar de Olt este Florin Iordache.Citește și: Un inginer chimist…

- O serie de inregistrari cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc și fostul șef al CFR Calatori, Iosif Szentes, au aparut in presa. Cuc a explicat ca este extrem de deranjat ca s-a incercat un șantaj impotriva sa și va depune plangere penala impotriva lui Szentes.Citește și: Inregistrare difuzata…

- Un barbat a sesizat, in aceasta seara, poliția, prin apel 112, cu privire la faptul ca un tanar ar fi fost injunghiat in picior de catre o persoana. Incidentul a avut loc in municipiul Focșani. Polițiștii au mers la fața locului și au identificat tanarul in cauza, in varsta de 21 de ani, dar acesta…