- Gigantul chinez Huawei se afla în mojlocul unor noi scandaluri. Compania este acuzata ca ar fi ajutat Coreea de Nord sa întretina o retea comerciala wireless, în pofida sancțiunilor internaționala.

- Samsung se așteapta la o scadere a profitului operațional din cel de-al doilea trimestru pe fondul incertitudinii pieței smartphone la nivel global și al pieței chip-urilor, precum și al tensiunilor generate de razboiul comercial dintre SUA și China. Gigantul sud-coreean in domeniul electronicelor…

- Huawei Technologies se asteapta ca vanzarile sa scada la aproximativ 100 de miliarde de dolari in 2019 si in 2020, a anuntat luni directorul general Ren Zhengfei, deoarece afacerile sunt sub presiune in urma sanctiunilor SUA, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Gigantul chinez a raportat anul trecut…

- pe piața gadgeturilor wearable, fiind pe locul trei ca vanzari totale In primul trimestru al anului, Huawei a inregistrat la nivel global cea mai rapida creștere a vanzarilor pe piața gadgeturilor wearable, smartwatch-urilor și a brațarilor inteligente. Fața de anul trecut, volumul vanzarilor a crescut…

- Amenda a fost primita de Changan Ford, societatea comuna americano-chineza cu sediul in Chongqing. Changan Ford ar fi stabilit din 2013 un pret minim pentru revanzarea masinilor sale catre municipalitatea din Chongqing, incalcand legea si afectand concurenta. Amenda reprezinta 4% din vanzarile societatii…

- Administratia de stat din China pentru reglementarea pietei a anuntat miercuri ca a amendat producatorul auto american Ford cu 24 de milioane de dolari pentru incalcarea legilor antimonopol, transmit DPA si Reuters. Amenda a fost primita de Changan Ford, societatea comuna americano-chineza cu sediul…

- Vanzarile mondiale de smartphone s-au contractat cu 2,7% in primul trimestru al acestui an, pana la 373 milioane unitati, a anuntat firma de cercetare de piata Gartner. De asemenea, deşi a fost absent de pe piaţa din SUA, producătorul chinez Huawei a reuşit să îşi…

- Grupul chinez Huawei, al doilea producator de smartphone-uri din lume, lucreaza la un sistem de operare care sa inlocuiasca Android, dupa ce autoritațile americane au impus sancțiuni dure impotriva sa. Urmare a sancțiunilor, Google a taiat accesul Huawei la Android, acesta fiind cel mai popular sistem…