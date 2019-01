Stiri pe aceeasi tema

- Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, și-a adus echipa, Colegiul Comisarilor, la București, unde a fost preluata, in mod oficial, președinția Consiliului European. Comisarii europeni au rasuflat ușurați, dupa intalnirile cu Klaus Iohannis și Viorica Dancila. A spus-o chiar Corina Crețu,…

- "In ceea ce priveste aceste aspecte, as vrea sa facem o separare intre declaratii si colaborarea pe care o avem cu Comisia Europeana. Intotdeauna eu am considerat, intr-un mod cat de poate de onest si de clar, ca trebuie sa existe aceasta colaborare si ea exista. Probabil ca doamna comisar Cretu…

- „Romania preia conducerea Consiliului UE, desi tara este ocupata cu probleme interne de lupte de putere. Statul de drept este amenintat si sabotat din cauza intereselor grupului de corupti aflat la putere. Pentru o presedintie de succes a Consiliului UE se pare ca ministerele pentru Transporturi si…

- Liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica, considera ca declarațiile președintelui Comisiei Europene Jean-Claude Junker, care a spus ca are indoieli ca Executivul roman ințelege pe deplin ce inseamna președinția Consiliului UE, sunt influențate de „intoxicarile acoliților lui Iohannis”. Dan Nica spune…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, si-a exprimat sambata regretul ca in 'declaratiile triumfaliste' ale autoritatilor romane privind absorbtia fondurilor europene este ignorata munca Comisiei Europene (CE) si ca sefa guvernului, Viorica Dancila, este 'dezinformata' de catre…

- Romania este "din punct de vedere tehnic foarte bine pregatita" pentru misiunea de sase luni, a declarat Juncker pentru ziarul german Welt am Sonntag. "Dar cred ca guvernul de la Bucuresti nu a inteles pe deplin ce inseamna sa prezidezi tarile UE", a adaugat el."Actiunea prudenta necesita…

- Romania este "din punct de vedere tehnic foarte bine pregatita" pentru misiunea de sase luni, a declarat Juncker pentru ziarul german Welt am Sonntag. "Dar cred ca guvernul de la Bucuresti nu a inteles pe deplin ce inseamna sa prezidezi tarile UE", a adaugat el. "Actiunea prudenta necesita…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat luni, la Oradea, ca o eventuala iesire a Romaniei din Uniunea Europeana ar fi o catastrofa nationala. Declarațiile comisarului ajuns in funcție la propunerea PSD a starnit critici in partid. Lia Olguța Vasilescu, fost ministru…