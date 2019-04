Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana este ingrijorata de faptul ca negocierile de pana acum, pe Politica de Coeziune, nu au condus la un rezultat concret nici macar in ceea ce priveste prevederea si continutul viitorului cadru de programare, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, comisarul european pentru…

- Anuntat luna trecuta in cadrul unei ceremonii, in fata ministrului Mediului, la Timisoara, „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in județul Timiș”, a primit marti aprobarea la Bruxelles, fiind semnat de comisarul european pentru politica regionala Corina Crețu. Este…

- Vineri, comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu face o vizita oficiala la Bucuresti. In prima parte a zilei, inaltul oficial european va participa la evenimentul de prezentare a Raportului de tara 2019 pentru Romania din cadrul Semestrului european, alaturi de Eugen Orlando…

- Premierul Viorica Dancila a fost primita, miercuri, de prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.Intalnirea sefei Executivului de la Bucuresti cu inaltul oficial european este cuprinsa in vizita de lucru pe care aceasta o efectueaza la Bruxelles. Citește și: Klaus Iohannis…

- Intrebata daca, dupa patru ani de cand este comisar european pentru politica regionala, a reusit ca reduca decalajul dintre Est si Vest, dintre regiunile sarace si cele bogate, Corina Cretu a spus ca ''suntem dupa o criza, avem un studiu care arata ca multe regiuni au reusit foarte bine sa revina…

- Intalnirea anuala a sefului statului cu sefii misiunilor diplomatice din Romania a avut loc, marti, la Palatul Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis a transmis ambasadorilor straini ca va face tot ce tine de el, ca presedinte, ca „valorile democratiei si a statului de drept sa nu fie afectate”. Seful…

- Intalnirea anuala a sefului statului cu sefii misiunilor diplomatice din Romania a avut loc, marti, la Palatul Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis a transmis ambasadorilor straini ca va face tot ce tine de el, ca presedinte, ca "valorile democratiei si a statului de drept sa nu fie afectate". Seful…

- Viorica Dancila a vorbit, intr-un interviu difuzat, sambata, despre faptul ca, in timpul presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, trebuie finalizate intr-un timp mai scurt mai multe dosare, dar trebuie schimbata si imaginea referitoare la presedintia rotativa detinuta de tara noastra.…