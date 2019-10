Coreea de Sud. Avertisment privind vaping-ul

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetarile privind patologia leziunilor pulmonare asociate cu tigarile electronice se afla in stadii incipiente, dar un studiu realizat de Clinica Mayo din SUA constata ca leziunile pulmonare sunt cauzate de toxicitatea directa sau de vaporii chimici nocivi.

- Ingrijorarile privind tigarile electronice iau amploare. Specialistii de la Mayo Clinic au examinat prelevari de tesut de la 17 pacienti cu boli pulmonare asociate tigarilor electronice, iar acestea aratau similar persoanelor expuse unor gaze toxice. 30 de tari interzic total sau partial aceste dizpozitive.

- India renunta la tigarile electronice. Potrivit unei ordonante a premierului Narendra Modi, este interzisa productia, importul sau exportul, transportul, depozitarea si comercializarea tigarilor electronice. Cei care incalca legea risca sa stea pana la un an dupa gratii.

- "Decizia a fost luata cu gandul la impactul pe care tigarile electronice il au in randul tinerilor din ziua de astazi", a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ministrul Finantelor, Nirmala Sitharaman."A devenit un lucru la moda incercarea de a le utiliza", a declarat aceasta.Potrivit…

- Avertismentele medicilor pneumologi fata de nocivitatea tigarilor electronice incep sa se materializeze. Desi exista pe piata de putina vreme si sunt foarte populare printre adolescenti mai ales, tigarile electronice au inceput sa produca primele decese in SUA, in timp ce numarul persoanelor suspectate…

- Agentia pentru sanatate din statul Illinois a precizat ca victima, al carei nume nu a fost precizat, avea intre 17 si 38 de ani. Informatia vine pe fondul unul val de boli pulmonare pe care autoritatile sanitare il pun pe seama folosirii de tigari electronice. Tigarile electronice expun utilizatorii…

- Un nou studiu a aratat modificarile cardiovasculare produse de vaparea unor lichide care nu contin nicotina. Cercetarile asupra impactului unor compusi chimici sau ingrediente ce ajung in organism prin vapare sunt in fazele preliminare si in special efectele asupra plamanilor sunt prea putin cunoscute.

- Organizația Mondiala de Sanatate (OMS) a declarat vineri, 26 iulie, ca „țigarile electronice sunt fara indoiala daunatoare și ar trebui sa fie reglementate”, aceștia avertizand utilizatorii acestor dispozitive care incearca scape de viciul fumatului tradițional.