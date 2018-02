Stiri pe aceeasi tema

- Mike Pence afirma ca SUA incearca sa gaseasca o solutie pasnica la problema nord-coreeana. Acesta a afirmat, in cadrul unui discurs sustinut la baza aeriana japoneza Yokota, ca Statele Unite au aceeasi pozitie precum Coreea de Nord. Pence, care a ajuns in Japonia marti pentru a se intalni…

- Oficialii nord-coreeni care viziteaza Coreea de Sud cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna nu vor discuta cu americanii, a anuntat joi agentia KCNA, preluata de Reuters. La Pyeongchang sunt asteptati seful de stat constitutional de la Phenian, Kim Yong Nam, si Kim Yo Jong, sora in varsta de 28 de ai…

- Olimpiada de Iarna din Coreea de Sud va inregistra o premiera diplomatica in relația cu vecinii de la nord. Delegația oficiala de la Phenian va fi condusa de sora liderului Kim Jong Un. Va fi pentru prima oara cand un membru al familiei conducatoare nord-coreene va merge in Coreea de Sud.…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP. ”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai dure si mai ofensive impuse…

- Cateva sute de manifestanti au protestat marti, in portul Mukho, la sosirea unui vas care a adus 120 de artisti nord-coreeni. Multi purtau pancarte cu chipul liderul Kim Jong-Un taiat cu doua linii, in timp ce altii au dat foc drapelului statului comunist si unor bannere cu lozinci pro-unificare. …

- Vicepresedintele american Mike Pence se afla in drum spre Asia, marti, pentru a ajunge la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, acolo unde va sublinia ca Washingtonul considera ca statul nord-coreean se foloseste de Olimpiada pentru propaganda, informeaza Reuters. Mike Pence va sosi la ceremonia…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca în cazul în care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona. ”Ori de cate ori au avut loc astfel de exercitii militare, pacea si securitatea…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters, conform Mediafax.”Ori de cate ori…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA) a recomandat ca la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie) sa se utilizeze vechea versiune a flacoanelor in care sunt pastrate esantioanele recoltate sportivilor, din cauza semnelor de intrebare legate de fiabilitatea celor de ultima generatie,…

- Natiunile Unite si Statele Unite au adoptat o serie de sanctiuni impotriva Coreei de Nord, printre masuri numarandu-se reducerea aprovizionarii cu petrol."Nu putem diminua mai mult aprovizionarea cu produse petroliere", a atras atentia Aleksandr Matzegora, citat de agentia RIA Novosti."Reprezentantii…

- Regimul din Coreea de Nord a transmis un mesaj rar adresat "tuturor coreenilor, de acasa si din strainatate" in care face apel la un "pas inainte" pentru unificare, fara ajutorul altor tari. Potrivit mesajului, "toti coreenii ar trebui sa promoveze contactele, calatoriile, cooperarea dintre…

- Conservatorii din Coreea de Sud nu au avut pic de ințelegere fața de participarea delegației lu Kim Jong-un la Jocurile Olimpice de Iarna care vor avea loc in februarie la Pyeongchang. Defilarea sub un „steag al unificarii” și participarea cu o echipa comuna la proba de hochei feminin i-a facut pe manifestanți…

- Coreea de Nord și de Sud a ajuns la un acord și vor forma prima echipa olimpica comuna, care va marșa sub un steag al Coreei unificate la ceremonia de deschidere a Jocurilor de Iarna de luna viitoare, potrivit Reuters. Cele doua state au stabilit și sa aiba o echipa comuna de hochei feminin in […]

- Este posibil ca Kim Jong-Un sa fi gasit tactica suprema împotriva SUA. Cum planuiește liderul Coreei de Nord sa câștige timp pentru a avansa în ceea ce privește puterea nucleara? Coreea de Sud a continuat discuțiile pentru a-l include pe vecinul sau din nord…

- La Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Corei - de Nord si de Sud - au inceput marti negocieri bilaterale privind in primul rand participarea nord-coreeana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, informeaza agentiile internationale de presa, citate de Agerpres. Un prim rezultat,…

- Ministerul sud-coreean de Externe a precizat, marti, ca Seulul ia in calcul ridicarea temporara a unor sanctiuni impuse Coreei de Nord pentru a permite accesul nord-coreenilor la Olimpiada de iarna de la Pyeongchang ce va avea loc in luna februarie, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Intrevederea, care va avea loc intre zece reprezentanti ai celor doua Corei, va incepe la ora locala 10, in localiteatea Panmunjon, aflata la frontiera dntre cele doua state, unde a semnat armistitiul din 1953. Coreea de Sud a declarat recent ca spera ca aceasta intalnire sa ajute la imbunatatirea…

- Decizia nordului de a deschide linia telefonica de la frontiera a fost luata la o zi dupa ce Coreea de Sud a propus discuții la nivel inalt, pe fondul unei stari tensionate asupra programelor de rachete și nucleare din Coreea de Nord. A urmat declarația liderului nord-coreean Kim Jong Un care…

- Coreea de Nord a redeschis linia telefonica directa cu Seulul la aproape doi ani dupa ce a fost dezactivata la ordinele liderului Kim Jong-un. Cele doua țari au reluat discuțiile telefonice pentru a discuta despre participarea nord-coreenilor la Olimpiada de Iarna gazduita de Coreea de Sud, scrie BBC…

- Coreea de Sud a propus marti sa organizeze discutii la nivel inalt cu autoritatile de la Phenian in 9 ianuarie pentru a imbunatati relatiile intre cele doua tari, dupa ce Kim Jong-Un a spus ca sportivi din Coreea de Nord ar putea participa la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, scrie AFP.

- Liderul din Coreea de Nord a amenințat Statele Unite ca armele de care dispune pot lovi oricand teritoriul american. Mai mult decat atat, el spune ca butonul pentru lansarea armelor nucelare se afla in biroul lui. "Statele Unite nu vor putea niciodata sa porneasca un razboi impotriva mea…

- Presedintele nord-coreean Kim Jong Un a avertizat, luni, Statele Unite ca are "butonul nuclear pe birou", pe care l-ar putea folosi in cazul in care Coreea de Nord va fi amenintata. Liderul de la Phenian a adaugat ca este "deschis la dialog" cu Coreea de Sud, potrivit Reuters.

- Kim Jong-un a transmis ca SUA se afla sub raza de acțiune a armelor nucleare nord-coreene și ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, elateaza agentiile Reuters si Yonhap, citate de Mediafax . ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza…

- Kim Jong-Un spune ca SUA nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord. ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza de actiune a armelor noastre nucleare, iar butonul nuclear se afla in permanenta pe biroul meu. Aceasta este realitatea, nu o amenintare”, a…

- Liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, a declarat, luni, ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, din moment ce armele nucleare nord-coreene pot atinge intreg teritoriul SUA, relateaza agentiile Reuters si Yonhap.

- UA și Rusia au insistat ca nu vor accepta Coreea de Nord ca "stat nuclear", pe fondul unei serii de teste cu rachete ale națiunii din Asia de Est și a unei retorici sporite atat din partea lui Kim Jong-un, cat și din partea lui Donald Trump. Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, și ministrul…

- SUA au prezentat joi un proiect de rezolutie care vizeaza întarirea sanctiunilor ONU împotriva Coreei de Nord. Proiectul ar urma sa fie supus la vot vineri în Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, au indicat diplomati citati de AFP si Reuters. Documentul cere interzicerea…

- Documentul cere interzicerea exportului catre Coreea de Nord a aproape 90% dintre produsele petroliere rafinate si repatrierea tuturor nord-coreenilor care lucreaza in strainatate, in urmatoarele 12 luni.Rezolutia vine dupa testarea de catre Phenian a unei noi rachete balistice intercontinentale,…

- SUA au prezentat joi un proiect de rezolutie care vizeaza intarirea sanctiunilor ONU impotriva Coreei de Nord. Proiectul ar urma sa fie supus la vot vineri in Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, au indicat diplomati citati de AFP si Reuters. Documentul cere interzicerea exportului…

- Un purtator de cuvant al Ministerului nord-coreean de Externe a declarat joi ca Phenianul nu are legatura cu niciun atac cibernetic, acesta fiind primul raspuns al Coreei de Nord dupa ce Statele Unite au acuzat-o public pentru un atac cibernetic la scara mondiala, informeaza Reuters. …

- Coreea de Nord a respins, miercuri, acuzatiile din partea Statelor Unite potrivit carora ar dezvolta arme biologice, replicand ca este vorba despre o tactica a Washingtonului pentru a denigra regimul de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Potrivit strategiei nationale de securitate…

- Un numar aproximativ de 258 de milioane de persoane sunt migranti internationali, potrivit Organizatiei Natiunilor Unite. Cel mai mare numar de migranti internationali, aproape 50 de milioane, traiesc in Statele Unite, noteaza Reuters.

- Deși partenerul sau de viata se afla în „lumina reflectoarelor” la nivel mondial, foarte putine se stiu despre Ri Sol-ju, sotia liderului nord-coreean Kim Jong Un. Ri Sol-ju are 28 de ani si trei copii împreuna cu unul dintre cei mai controversati lideri ai lumii.…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat joi ca rezolutiile Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite privind programele nucleare si cu rachete balistice ale Coreei de Nord trebuie puse in aplicare pe deplin de catre Phenian si de celelalte tari, relateaza Reuters.

- Tillerson va incerca și sa aplaneze divergențe majore intre administrația președintelui Donald Trump și europeni, comenteaza AFP, potrivit Agerpres. La mijlocul zilei, șeful diplomației americane are programat un pranz cu omologii sai din cele 28 de state membre ale UE, la invitația inaltului…

- Cotidianul Partidului Muncitorilor, Rodong Sinmun, a publicat pe prima pagina fotografii ce prezinta piața Kim Il-Sung (Kim Ir-Sen — n.red.), din Phenian, decorata cu portrete ale foștilor lideri ai țarii și arhiplina cu soldați și cetațeni aplaudand frenetic. "Sarbatorim calduros lansarea…

- "Au spus ca nu vor dezarma, ca nici nu se poate vorbi despre asta", a declarat Svetlana Maximova, unul dintre membrii delegatiei Rusiei la Phenian.Kazbek Taisaiev, un alt parlamentar rus, a precizat ca "nord-coreenii nu vor razboi, vor sa traiasca in normalitate, dar daca exista o amenintare…

- Parlamentarii rusi care au vizitat recent Coreea de Nord au anuntat ca Phenianul nu este pregatit sa dezarmeze si ca nu doreste izbucnirea unui razboi nuclear, dar este pregatit pentru acest scenariu, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Au spus ca nu vor dezarma, ca nici nu se poate vorbi…

- Evaluarea vine in contextul in care agentia de presa de la Phenian a publicat fotografii cu noua racheta balistica intercontinentala, care prezinta o forma diferita a varfului in comparatie cu versiunea precedenta, Hwasong-14. "Din evaluarile noastre initiale, Hwasong-15 este un nou prototip.…

- Coreea de Nord a anuntat, miercuri, ca a testat cu succes o noua racheta balistica intercontinentala care poate transporta un focos nuclear catre orice tinta din Statele Unite ale Americii. Racheta intercontinentala cu raza lunga de actiune Hwasong-15 a fost lansata cu succes, in baza ordinului…

- Coreea de Nord a lansat, miercuri dimineața (ora locala), o noua racheta balistica dintr-o zona aflata la nord de Phenian, a informat agenția sud-coreeana de presa Yonhap, citand o sursa de cadrul statului-major comun al armatei, transmite Reuters, preluat de Agerpres. Autoritațile sud-coreene…

- Coreea de Nord ar putea dezvolta in acest an o racheta balistica intercontinentala capabila sa atinga teritoriul continental al Statelor Unite ale Americii, a indicat Agentia de informatii sud-coreeana, intr-o reuniune cu usile inchise cu membrii comisiei de resort din parlamentul de la Seul, transmite…

- Un "reprezentant special" al Chinei a sosit vineri la Phenian, intr-o vizita calificata drept "gest important" de catre președintele american, Donald Trump, care cere Beijingului sa sporeasca presiunea in scopul de a stopa ambițiile nucleare ale Coreei de Nord. Song Tao,…

- Regimul din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, a semnalat Natiunilor Unite ca Administratia Donald Trump a generat "cea mai grava criza" prin exercitii militare în cursul carora au adus armament nuclear în Peninsula Coreea. Ja Song Nam, ambasadorul Coreei de Nord,…

- Regimul din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, a semnalat Natiunilor Unite ca Administratia Donald Trump a generat "cea mai grava criza" prin exercitii militare in cursul carora au adus armament nuclear in Peninsula Coreea. Ja Song Nam, ambasadorul Coreei de Nord, i-a trimis luni o…

- Donald Trump a aratat duminica ca omologul sau chinez, Xi Jinping, a acceptat sa intensifice sanctiunile contra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al Phenianului, transmite AFP. "Presedintele chinez Xi a declarat ca intensifica sanctiunile contra Coreei de Nord", a…