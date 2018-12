Copilul preşcolar şi manifestările violente Pe la 4-5 ani vei observa ca jocul de rol probabil va fi unul dintre jocurile de baza ale prescolarului tau. Dar ce se intampla atunci cand in aceste jocuri de rol vezi o anumita doza de agresivitate? Specialistii spun ca nu ar trebui sa fii surprins daca uneori observi la copilul tau prescolar ca anumite jocuri implica acte de violenta: jocul de-a razboiul, ostasii, soldatii, politistii care prind hotii, lupa dintre dragoni, impuscatul inamicilor imaginari etc. Unii parinti chiar decid sa-i interzica prescolarului astfel de jocuri sau refuza sa le cumpere jucarii care ar mima… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

