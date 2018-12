Stiri pe aceeasi tema

- "Principalul risc il reprezinta Rusia si actiunea Rusiei in toata regiunea Europei de Est si in special in regiunea Marii Negre, pentru ca actiunile Rusiei si ambitiile Rusiei imperialiste creeaza de fapt o amenintare absolut reala si directa fata de tari din estul Europei si fata de tari din zona…

- Paza frontiera ucrainiano-române va fi fortificata pana la scaderea presiunii traficului ilicit cu țigari. Declarația aparține șefului serviciului de presa al Serviciului de Stat pentru Frontiera din Ucraina Andrei Demchenko. Potrivit acestuia, autoritațile ucrainene au…

- Guvernul Bulgariei a adoptat o decizie privind deschiderea punctului de trecere a frontierei Krusari, la granita cu Romania, in conformitate cu acordul interguvernamental semnat cu Romania in anul 2012 pentru deschiderea a doua noi puncte de frontiera intre cele doua tari, la Kainardja-Lipnita si Krusari-Dobromir.…

- Șoferii de camioane așteapta, vineri dimineața, la vama Nadlac II, din județul Arad, trei ore pentru a trece granița in Ungaria, dupa ce joi, traficul a fost restricționat pe teritoriul Ungariei, potrivit Mediafax. Potrivit aplicației de monitorizare a traficului la granița, dezvoltata de…

- Activistul pentru unirea Basarabiei cu Romania, George Simion, a poposit marți in Buzau, la cateva ore dupa un episod violent de care a avut parte noaptea trecuta la Chișinau. Simion se plange ca in anul centenatului, a fost bruscat din senin de forțele de ordine și apoi expulzat abuziv de autoritațile…

- Un grup de zece romani au incercat, joi, sa treaca granita dintre Canada si Statele Unite. Romanii au fost arestati de catre autoritatile americane. Autoritatile americane au arestat zece imigranti romani care au incercat sa traverseze ilegal frontiera dintre Canada si Statele Unite, informeaza agentia…

