Copil în comă după ce a trecut strada! Politiştii au deschis un dosar penal Un copil in varsta de 8 ani, care a traversat strada prin loc nepermis si fara sa se asigure, in localitatea Moeciu de Jos, judetul Brasov, a fost lovit, luni, de un autoturism. Potrivit pompierilor, in urma impactului, copilul a fost ranit grav, fiind inconstient si intubat in momentul in care a fost preluat de echipajul SMURD si transportat la spital. Politistii au deschis un dosar penal si fac cercetari pentru a stabili imprejurarile in care s-a (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

