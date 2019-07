Copil electrocutat la Bod Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat sa intervina pentru acordarea primului ajutor in cazul unui copil de 12 ani, care s-a electrocutat in Bod, in zona baltilor Cismasu. „La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD C1. Victima este constienta”, a precizat purtatorul de cuvant al ISU Brașov, cpt. Ciprian Sfreja. The post Copil electrocutat la Bod appeared first on NewsBV . Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

