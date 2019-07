Copil de 12 ani care a fumat etnobotanice, transportat la spital

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 12 ani din Ișalnița, județul Dolj, care a fi fumat etnobotanice, a ajuns marți seara la spital. Copilul, care prezenta stari de amețeala, a fost transportat la Spitalul nr. 2 din Craiova cu o ambulanța SMURD. Copilul, care ar fi fumat etnobotanice, va fi supus unor investigatii…

- Cele cinci persoane au intrat in mare pentru a se racori, insa au fost surprinse de valurile mari si de curentii puternici.Tatal, in varsta de 48 de ani, mama, de 40 de ani, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani s-au inecat in ciuda eforturilor de salvare intreprinse de alte persoane prezente…

- Un cetatean roman ranit in urma furtunii de miercuri din Halkidiki, Grecia, a fost transportat la spital, informeaza un comunicat de presa al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis joi AGERPRES. Doi cetateni romani, o femeie si un baiat de 8 ani, si-au pierdut viata dupa ce acoperisul…

- Un copil in varsta de doar 4 ani a suferit arsuri de gradul II pe aproximativ 60% din suprafața corpului in urma unui incendiu care a cuprins casa familiei din localitatea aradeana Pecica. La intervenție au particpat doua autospeciale ale ISU Arad și pompierii voluntari din cadrul SVSU Pecica, plus…

- Un baiat in varsta de 12 ani a ajuns la spital, marți dimineata, dupa ce a fost lovit de un autoturism. Copilul traversa strada pe o trecere de pietoni din zona strazii Toamnei, in momentul in care a fost lovit de masina. „La intersectia Bulevardului 15 Noiembrie cu strada Toamnei din municipiul Brasov,…

- Un polițist din județul Vaslui a fost transportat, ieri, la spital, dupa ce a fost accidentat de un șofer oprit in trafic, informeaza MEDIAFAX. Primele cercetari arata ca șoferul ar fi demarat și l-ar fi tarat pe polițist pe o porțiune de cațiva metri.Incidentul a avut loc in localitatea Muntenii ...

- Accident rutier grav in aceasta dupa-amiaza in Craiova, in urma caruia doua persoane au ajuns la spital. Una dintre victime, o femeie de 56 de ani a fost transportata inconștienta la spital. Potrivit reprezentanților IPJ Dolj, femeia de 56 de ...