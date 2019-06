Și drumarii au avut de furca din cauza condițiilor meteorologice. Ploaia abundenta și vantul puternic au creat probleme pe DN13, in zona Padurii Bogații. Un copac s-a rupt pe DN13, fiind necesara intervenția drumarilor care l-au indepartat cu ajutorul drujbelor, iar traficul rutier a fost reluat in siguranța. In aceeași zona, probleme au fost create și de aluviunile care au ajuns pe carosabil, din cauza ploii, a precizat prutatorul de cuvant al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, Robert Elekes. The post Copac cazut pe DN13. Probleme și cu aluviunile appeared first on NewsBV .