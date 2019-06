Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie (FNSA) solicita premierului sa respecte angajamentele luate in privinta adoptarii Codului Administrativ, solicitand ca proiectul sa nu fie adoptat in forma unei ordonanțe de urgența.Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie (FNSA)…

- Federația Sindicatelor din Administrație (FNSA) ii cere premierului Viorica Dancila printr-o scrisoare deschisa sa nu adopte prin ordonanța de urgența Codul Administrativ. Solicitarea vine a o zi dupa avizul negativ oferit de Consiliul Economic si Social pe proiectul de act normativ. SCRISOARE…

- Guvernul vrea sa mearga din nou la Consiliul Economic și Social pentru proiectul privind cele doua pensii pentru primari, au anunțat, miercuri, autoritațile, dupa ce au primit aviz negativ."Mi-aș dori ca primarii sa vina sa explice mult mai clar, sa argumenteze cel mai bine pentru ca știu despre…

- Pensiile speciale, de mii de lei pentru primari, consilieri locali si judeteni, presedinti si vicepresedinti de consilii judetene, ar putea fi adoptate miercuri, in sedinta de Guvern, prin Ordonanta de Urgenta. Proiectul a primit aviz negativ, marți, de la Consiliul Economic si Social, in urma unei…

- Asta, desi proiectul a primit aviz negativ marti, de la Consiliul Economic si Social, in urma unei sedinte in care sindicatele si patronatele au criticat dur Guvernul. Patronate: "As vrea sa intreb reprezentantul Guvernului care este urgenta pentru a adopta o OUG pe codul administrativ?" Sindicat:…

- urse din cadrul patronatelor susțin ca multe dintre modificari rup echilibrul dintre angajatori și angajați, avand potențialul de a distorsiona o piața a muncii afectata de lipsa cronica de angajați in multe sectoare, scrie G4Media . Cele mai importante modificari: Participarea obligatorie a sindicatelor…

- Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie (FNSA) solicita Guvernului sa renunte la ideea adoptarii Codului Administrativ prin ordonanta de urgenta, afirmand ca parcursul legislativ a fost superficial, nu se justifica urgenta si exista grave indicii de

- Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNPIMMR), considera implementarea efectelor referendumului convocat in data de 26 mai 2019, referitor la „extinderea dreptului de a ataca Ordonanțele de Urgența direct la Curtea Constituționala” de o necesitate prioritara.…