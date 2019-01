Control la spitale

Stiri pe aceeasi tema

- Controalele inspectorilor sanitari in maternitațile și secțiile de nou-nascuți au inceput și in Neamț. La Direcția de Sanatate Publica (DSP) Neamț a ajuns ordinul de la Ministerul Sanatații, care da unda verde pentru aceste verificari. De la jumatatea lunii ianuarie și pana la mijlocul lunii februarie,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat marti ca au inceput controalele la maternitati, unde se verifica, printre altele, daca procedurile si protocoalele de dezinfectie sunt conforme, informeaza AGERPRES . “Cred ca au inceput de ieri (controalele in maternitati – n.r.). Ordinul a ajuns la Directiile…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat ca a semnat ordinul prin care se vor declansa controale privind infectiile nosocomiale in toate maternitatile din tara, precizand ca verificarile vor incepe, cel mai probabil, din 15 ianuarie."Am semnat ordinul prin care se declanseaza control…

- In prima saptamana a acestui an, morbiditatea prin infectii respiratorii acute in saptamana a fost mai crescuta comparativ cu cea inregistrata in saptamana precedenta, dar s-a incadrat in intervalul asteptat, conform unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- In prima saptamana a acestui an numarul cazurilor de infecții respiratorii acute a ajuns la aproape 53.000, a anunțat, joi, Ministerul Sanatații intr-un comunicat de presa. ”In prima saptamana a acestui an, morbiditatea prin infecții respiratorii acute in saptamana a fost mai crescuta comparativ cu…

- "Practic, este un control pe care-l cerem pe anumite patologii si la maternitatile din tara, atat in zona publica, cat si in cea privata. Stiti ca au fost cateva incidente si in Constanta si la niste maternitati private si de aceea dorim sa ne asiguram ca lucrurile sunt in regula", a afirmat ministrul…

- Sorina Pintea a declarat, luni, referitor la cazul copilului care a murit in urma unei operații la un spital privat din Capitala, ca DSP a trimis Corpul de Control pentru verificari, subliniind ca exista deja un raport preliminar. Pintea a spus ca MS poate sesiza Parchetul și Colegiul Medicilor,…

- O echipa de control de la Ministerul Sanatatii si Departamentul pentru Situatii de Urgenta verifica daca au fost respectate procedurile si protocoalele medicale in cazul interventiei la fostul fotbalist Ilie Balaci, care a murit duminica, in urma unui atac cerebral. ‘Echipele de control pentru Ambulanta…