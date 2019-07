Conducerea Directiei Sanitar-Veterinare si Siguranta Alimentelor (DSVSA) Covasna a anuntat ca saptamana aceasta va demara controale in peste 200 de ferme agricole, precum si in trafic pentru prevenirea extinderii pestei porcine in judet. Directorul executiv al DSVSA Covasna, Siko Barabasi Sandor, a precizat, luni, ca in zilele urmatoare va fi convocat la nivel judetean Centrul […] Articolul Controale in peste 200 de ferme agricole si in trafic pentru prevenirea extinderii pestei porcine apare prima data in Mesagerul de Covasna .