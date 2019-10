Consumul pierde teren. Insolventele se extind puternic in sectorul comertului

Consumul, principalul motor al cresterii economice, incepe sa dea rateuri. Inflatia, blocajul financiar, deprecierea leului si scaderea vanzarilor creaza tot mai multe dificultati companiilor din comert. Peste 1200 de firme din acest sector au intrat in insolventa in primele opt luni din acest an. Numarul insolventelor din retail, din august, era de aproape 10 ori mai mare decat in ianuarie, arata o analiza Sierra Quadrant.



Intr-o economie extrem de fragila, cum este cea romaneasca, bazata in primul rand pe consum mai ales din import, intrarea unei firme in dificultate financiara poate…