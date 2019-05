Consultări la Cotroceni. Orban, declaraţii după anunţul lui Iohannis "Dati-mi voie sa le mai multumesc inca odata, sa le transmit aprecierea si respectul meu, tuturor romanilor care s-au prezentat la vot si au votat in favoarea referendumului convocat de presedintele Romaniei.



Timp de 2 ani si jumatate, o majoritate parlamentara condusa de PSD si un Guvern certat cu legea, cu bunul simt si cu vointa populatiei si-a batut joc de justitie, a calcat in picioare drepturile si libertatile cetatenilor romani, a agresat sistematic independenta justitiei si a turnat pe banda rulanta acte normative si alte proceduri menite sa striveasca drepturi si libertati… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

