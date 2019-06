Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va ramane in continuare calda pe 1 iunie, in prima zi de vara, insa nici astazi nu scapam de ploi. In Capitala, sunt anunțate cateva averse de ploaie și furtuni, iar maxima va atinge 24 de grade Celsius. Sambata vremea se va menține instabila. Vor fi innorari temporar accentuate și, mai ales…

- Un nou studiu arata ca nivelul marii ar putea creste cu pana la 238 de centimetri pana in anul 2100, fapt care va insemna pierderea a peste 1,7 milioane de kilometri patrati de teritoriu. Oamenii de stiinta cred ca nivelul marii va creste mult mai mult decat era prezis, din cauza topirii accelerate…

- Luna aceasta, Bucureștiul este gazda unuia dintre cele mai importante evenimente europene dedicate construcțiilor și instalațiilor viitorului: CLIMA 2019, un congres axat pe subiecte precum sisteme și echipamente de instalații pentru cladiri inteligente și eficiente energetic, cladiri pasive și surse…

- Nivelurile de dioxid de carbon din atmosfera Pamântului au ajuns la cote mai înalte decât în orice moment al existenței oamenilor, scrie site-ul CNN. ”Acesta este primul moment din istoria omului când atmosfera planetei noastre conține mai mult de 415 ppm…

- Un val de aer rece a invaluit Japonia, unde peste 1000 de ciresi infloriti din cateva regiuni din centrul Japoniei a nins, potrivit soranews24.com. Temperatura a scazut cu peste 15 grade Celsius si a nins. Un adevarat spectacol al naturii. ...

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru perioada 1 – 14 aprilie, in regiuni din tara. In Transilvania, meteorologii anunta schimbari semnificative ale vremii in prima saptamana a lunii aprilie. De astazi pana maine, temperaturile vor scadea chiar si cu 9 grade Celsius.…

- Vremea va fi deosebit de calda luni, cu temperaturi care vor ajunge și la 25 de grade Celsius in Capitala, spun meteorologii. Vremea va continua sa fie frumoasa și marți, insa, in noaptea de marți spre miercuri vor aparea ploile și temperaturile vor scadea și cu 10 grade.„Luni, vremea va fi…

- CJSU Maramures anunta ca ninge pe toate sectoarele de drumuri nationale din zonele de deal si munte. La Cavnic, stratul de zapada masoara chiar si 64 cm. “Ninge pe toate sectoarele de drumuri nationale din zonele de deal si de munte. Carosabilul este curat, dar umed pe toate sectoarele de drumuri nationale…