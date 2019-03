Tribunalul Constanta si-a declinat, miercuri, in favoarea Curtii de Apel Constanta, competenta judecatorii cererii fostului presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Constanta, Nicusor Constantinescu, de contopire a doua pedepse de cate 5 ani de inchisoare primite in dosarul Centrul Militar si, respectiv, in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din statiunea Mamaia. Recent, fostul presedinte al CJ Constanta a cerut contopirea celor doua condamnari definitive, iar pe 19 martie a fost primul termen de judecata, Tribunalul amanand pronuntarea pentru 20 martie. Decizia de declinare a competentei…