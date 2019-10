Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer in varsta de 74 de ani a fost ranit si transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, in urma unui accident rutier petrecut marti, pe DN 2A, in zona localitatii Nicolae Balcescu, in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren, informeaza Agerpres.…

- Un sofer in varsta de 74 de ani a fost ranit si transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, in urma unui accident rutier petrecut marti, pe DN 2A, in zona localitatii Nicolae Balcescu, in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren. Potrivit…

- Un barbat de 32 de ani, din localitatea Nucsoara, judetul Arges, este anchetat de politisti Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO), sub coordonarea procurorilor DIICOT Pitesti, pentru ca ar fi cultivat plante de canabis intr-un solar din curtea casei, suspectul fiind banuit de trafic…

- Accidentul rutier a avut loc, miercuri, in intersecția de la Nord, dupa ce o ambulanța, aflata in misiune, care transporta o pacienta in stare grava, a intrat in coliziune cu un autoturism care nu a oprit pentru a acorda prioritate autospecialei. In urma impactului, patru persoane au fost…

- Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, soferul vinovat de producerea accidentului rutier a vrut sa intoarca masina peste marcajul dublu continuu, intrand in coliziune cu un autovehicul care circula regulamentar. "Un barbat de 34 de ani, in timp ce se afla sub influenta…

- Un taximetrist și doi pasageri, un barbat de 68 de ani și o tanara de 17 ani, insarcinata in luna a 5-a, au fost raniți in aceasta dimineața, dupa o tamponare cu un alt autoturism care nu a acordat prioritate, la intrarea in orașul Mediaș, județul Sibiu. Accidentul a avut loc pe Șoseaua Sibiului, la…

- Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, o conducatoare auto in varsta de 40 de ani, din municipiul resedinta, in timp ce conducea masina pe raza municipiului Medias a virat la stanga, fara sa acorde prioritate, si a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar in regim…

- Patru din cei cinci sibieni care au inselat cetateni din trei judete prin metoda "Accidentul" au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, iar cel de-al cincilea a fost plasat sub control judiciar, potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. "Fata de patru dintre…