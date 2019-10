Constanţa: Aeroportul Intenaţional Mihail Kogălniceanu va opera o cursă charter directă cu Antalya, din vara viitoare "Surpriza acestei conferinte de presa, gazduita de Camera de Comert Industrie si Navigatie (CCINA) Constanta o constituie initiativa pusa in practica de Agentia Paralela 45, de a deschide pentru prima data o linie charter directa cu Antalya, de pe Aeroportul International Mihail Kogalniceanu. Pe de alta parte, vreau sa va spun ca incercam sa promovam Aeroportul Mihail Kogalniceanu si catre tarile din Golful Persic, mai ales ca vestitele companii de aviatie din acea zona sunt interesate de piata occidentala si de zborurile transatlantice, creand zone in Europa de unde preiau pasageri. Nu cred… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 1 din 100 de romani testați in cadrul primei caravane naționale de informare și testare gratuita pentru boala celiaca din Romania sufera de aceasta afecțiune. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 470, ediția print Caravana „Romania fara gluten”, in cadrul careia au fost oferite testari…

- Smiley iși ia muzica, sufletul și “cea mai tare trupa din sud-estul Europei” și porneste in cel mai mare turneu național sustinut de un artist roman. 15 orase adunate in mai bine de 45 de ore de muzica live, peste 50 de oameni in echipa, lumini, lasere, ecrane, dansatori, invitați surpriza și acces…

- Noaptea Cercetatorilor Europeni va fi marcata si in acest an in aproximativ 300 de orașe europene dar si in Brașov, unde publicul va putea vedea roboti mobili, tehnologii avansate de printare 3D, drone și va putea participa la Laboratorul de Realitate Virtuala , experimente și prezentari științifice…

- Fanii Smiley din orașul nostru trebuie sa-și noteze in calendar data de 19 noiembrie, deoarece atunci ajunge in Timișoara cunoscutul artist cu “cea mai tare trupa din sud-estul Europei”! Concertul face parte din cel mai mare turneu national susținut de un artist roman, numit @Smiley_Omul,…

- Incepand cu 2020, Paralela 45 va opera un charter din Constanta cu destinatia Antalya. Celelalte zboruri spre Antalya sunt programate din Bucuresti, Cluj-Napoca, Arad, Timisoara, Oradea, Baia Mare, Targu Mures, Suceava, Iasi, Bacau si sunt realizate cu avioanele companiilor Corendon si SunExpress. Potrivit…

- Turoperatorul Paralela 45 estimeaza ca va incheia anul cu un volum de vanzari de 70 de milioane de euro, in crestere cu 20% fata de anul trecut si anunta ca a lansat programul early booking pentru sezonul 2020, cu reduceri de pana la 40% si zboruri noi spre Turcia. ”Antalya va ramane vedeta…

- In data de 14 septembrie 2019, incepand cu ora 17.00, in Parcul Cetații din Deva, comunitatea femeilor “SkirtBike Deva” organizeaza parada “SkirtBike”, editia a VII-a – “Neon”, un marș biciclistic urban, destinat cu precadere femeilor. Anul acesta, ne-am propus sa coloram orașul, cum nu am mai facut-o…