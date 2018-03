Stiri pe aceeasi tema

- “Consiliul Judetean Cluj anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de revizuire acord de mediu pentru proiectul de modificare a proiectului: "Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judetul Cluj" (Optimizarea lucrarilor…

- Consiliul Concurentei a demarat un proiect finantat din fonduri externe nerambursabile pentru implementarea unui sistem informatic bazat pe o platforma de tip Big Data care va permite, printre altele, o identificare mai rapida a cartelurilor, in special a celor din achizitii publice.Ca rezultat al dezvoltarii…

- Primaria Brașov a publicat anuntul de participare pentru contractarea de „amenajari in vederea autorizarii ISU in unitatile de invatamant pentru Colegiul National Economic Andrei Barseanu, corp scoala A si corp scoala B”. Obiectivul acestei proceduri este realizarea proiectelor tehnice si a celorlalte…

- Consiliul Concurentei a demarat un proiect de 50,68 milioane lei, finantat din fonduri externe nerambursabile, pentru implementarea unui sistem informatic bazat pe o platforma de tip Big Data care va permite, printre altele, o identificare mai rapida a cartelurilor, in special a celor din achizitii…

- Este vorba atat despre apelurile de proiecte pentru regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov si celelalte regiuni, cat si despre cele dedicate Deltei Dunarii. Principalele modificari sunt incluse in sinteza modificarilor la Ghidul solicitantului, publicat pe site-ul www.inforegio.ro si se refera…

- Consiliul Concurentei a demarat un proiect finantat din fonduri externe nerambursabile pentru implementarea unui sistem informatic bazat pe o platforma de tip Big Data care va permite, printre altele, o identificare mai rapida a cartelurilor, in special a celor din achizitii publice, se arata intr-un…

- Consiliul Concurentei a demarat un proiect finantat din fonduri externe nerambursabile pentru implementarea unui sistem informatic bazat pe o platforma de tip Big Data care va permite, printre altele, o identificare mai rapida a cartelurilor, in special a celor din achizitii publice.

- Consiliul Concurentei a demarat un proiect de 50,68 milioane lei, finantat din fonduri externe nerambursabile, pentru implementarea unui sistem informatic bazat pe o platforma de tip Big Data care va permite, printre altele, o identificare mai rapida a cartelurilor, in special a celor din achizitii…

- Consiliul Concurentei a demarat un proiect finantat din fonduri externe nerambursabile pentru implementarea unui sistem informatic bazat pe o platforma de tip Big Data, care va permite, printre altele, o identificare mai rapida a cartelurilor, in special a celor din achizitii publice. …

- Consiliul Concurenței iși face sistem de depistare a cartelurilor din achizițiile publice Consiliul Concurentei din Romania (CCR) a demarat un proiect finantat din fonduri externe nerambursabile pentru implementarea unui sistem informatic bazat pe o platforma de tip Big Data care va permite o identificare…

- Școala de Fotbal Bogdan Stelea se redeschide. Noile module de antrenamente incep pe 19 martie. Stejarii Country Club lanseaza noile module de antrenamente de fotbal (1 luna sau 3 luni) incepand cu data de 19 martie. Cursurile sunt dedicate copiilor cu varsta cuprinsa intre 7 și 11 ani și sunt coordonate…

- Pentru a acoperi toate solicitarile de inscriere pentru elevii care locuiesc in zona Florilor, Primaria Brasov a lansat, luni, licitatia pentru proiectarea si executia lucrarilor de mansardare a Scolii Gimnaziale nr. 19. Obiectivul acestei proceduri este ca, prin mansardarea cladirii, sa se creeze spatii…

- „In calitate de europarlamentar, membru al Comisiei de Agricultura si Dezvoltare Rurala si al Comisiei de Dezvoltare Regionala, am transmis peste 1000 de scrisori catre primarii din Romania, in care am considerat ca este important sa le comunic si sa ii informez cu privire la cadastrarea…

- Valoarea totala a investitiilor in Stadionul Steaua va fi de 301,77 milioane de lei, iar in Stadionul Arcul de Triumf de 126,41 milioane de lei, a anuntat premierul Viorica Dancila, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern. "Astazi vom aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor…

- Peste maximum patru ani, Timisoara va fi legata de autostrada A1 prin intermediul unui drum cu patru benzi, care sa asigure o circulatie mai fluenta si in timp util spre nodul de urcare pe A1 de la Giarmata. Este vorba despre DJ 691, deocamdata singura cale de acces dinspre capitala Banatului…

- Fonduri europene pentru trei scoli din Cluj Centrul Școlar pentru Educație Incluziva și Școala Gimnaziala Speciala pentru Deficienți de Auz „Kozmutza Flora” din Cluj-Napoca, respectiv Școala Gimnaziala Speciala din Huedin, vor beneficia de fonduri europene vizand modernizarea infrastructurii social-educative.…

- Proiectul ce vizeaza dezvoltarea culturii antreprenoriale pentru 750 de persoane fizice din Regiunea Centru a fost lansat oficial ieri la Brașov. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU/82/3/7/105-275), Axa prioritara 3, locuri de…

- Drumul National 73 (care face legatura intre localitațile Brașov – Rașnov – Bran – Fundata – Campulung – Pitești), pe o lungime de 103,25 km, pe teritoriul județelor Brașov si Argeș, face obiectul unui program de modernizare printr-un contract desfașurat de CNAIR prin Fondul European de Dezvoltare Regionala…

- 8 milioane de lei pentru societatea de drumuri a judetului. Ce conditie pune CJ Cluj Consiliul Judetean Cluj a gasit o varianta de sprijin financiar pentru societatea Drumuri si Poduri Judetene, dar ultimul cuvant il va avea Consiliul Concurentei. Forul judetean clujean va aproba vineri într-o…

- Piata Izvoarele revine in atentia Consiliului Local Baia Mare. In sedinta ordinara de miercuri, 21 februarie, unul dintre proiectele de hotarare vizeaza aprobarea documentatiei tehnico-economice, in faza S.F.-D.A.L.I., pentru obiectivul de investitii: “REABILITAREA SI RECONFIGURAREA PIETEI IZVOARELE…

- Valoarea estimata a obiectivului de investitii prevazuta este de 97,15 milioane euro Intr-un comunicat dat publicitații CFR SA afirma ca proiectarea si executia lucrarilor pentru realizarea legaturii feroviare Gara de Nord - Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti Otopeni sunt programate pentru…

- Consiliul Județean Vrancea a organizat, ieri, conferințele de lansare pentru trei proiecte de investiții foarte importante, care vizeaza modernizarea infrastructurii județene. Proiectele fac parte dintr-un amplu program de reabilitare a drumurilor, inițiat și susținut…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de partener și Universitatea de Vest din Timișoara, partener coordonator, anunța inceperea Proiectului „Start Smart – stimularea spiritului antreprenorial in randul tinerilor din regiunea de vest”. Obiectivul general al acestuia…

- Primaria Constanta organizeaza procedura de licitatie deschisa, prin mijloace electronice, pentru achizitia de material dendro floricol arbori, arbusti, liane, flori, plante ierboase pentru municipiu. Valoarea estimata a contractului fara TVA: 3.818.061,07 lei. Durata acordului cadru este de trei ani…

- Banca Transilvania S.A. este principala societate a Grupului Financiar Banca Transilvania, grup care, printre altele, ofera servicii bancare pentru persoane fizice și persoane juridice, servicii de investiții financiare, servicii de administrare a portofoliilor, leasing financiar și operațional sau…

- Primaria Municipiului Constanta a incheiat un contract de furnizare autoturisme cu societatea RCI Finantare Romania SRL. Valoarea finala a contractului este de 801.764,24 lei, criteriul de atribuire fiind pretul cel mai scazut.Denumirea contractului, potrivit licitatiapublica.ro este "achizitia unui…

- Intr-un an de zile, activitatea funcționarilor din Primarie va fi imbunatațita semnificativ. Cel puțin aceasta e principala așteptare rezultata in urma semnarii unui contract de finantare intre Municipiul Arad și Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. Obiectul…

- Pana sa faca mall, Gadola și partenerii pornesc un ansamblu imobiliar in Buna Ziua Un proiect cu mai multe blocuri va fi construit pe strada Buna Ziua. De investiție se ocupa Raul Gadola, fiul cel mare al omului de afaceri Ștefan Gadola. Societatea Adalgo Mirus și-a autorizat în luna decembrie…

- Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, spune ca ii este greu sa justifice angajatilor institutiei reducerile salariale cauze de transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, in contextul in care institutia pe care o conduce are rezultate bune, iar economia…

- In curand, datele de stare civila ar putea fi accesate și pe internet. Pentru a asigura o protecție sporita acestor informații, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) acceseaza un proiect pentru informatizarea fluxurilor de stare civila. MAI a depus deja cererea de finanțare din fonduri europene pentru…

- Piața de publicitate din audiovizual funcționeaza dupa reguli pe care nu le cunoaște nimeni. De aceasta parere este directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, care spune ca la aceasta concluzie a ajuns dupa ce s-a aflat ca doua case de vânzare a publicitații ar fi…

- Patronatul Serviciilor de Securitate (PSS) considera investigația Consiliului Concurenței, atat incorecta cat și injusta, fiind bazata pe o interpretare eronata a legislației incidente in materie, coroborate cu așa zise probe, „in susținerea” soluției pronunțate. Președintele PSS, Bogdan Șovar, anunța…

- Capitalul clujean trece dincolo de Prut. Banca Transilvania a cumparat Victoriabank Banca din Cluj a devenit acționar al Victoriabank, a treia banca din Republica Moldova, avand o participație de 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BERD). BT si BERD sunt…

- Consiliul Concurentei a amendat cu 3 mil. lei (aproximativ 655.904 euro) companiile CRH Ciment Romania si Comnord pentru punerea in practica a unei concentrari economice inainte de a fi autorizata de autoritatea de concurenta. Astfel, in cadrul analizei tranzactiei prin care CRH Ciment Romania…

- Argesul ma primit vizita unor persoane foarte importante din fruntea Guvernului. Astfel, in judetul nostru a avut loc vizita Ministrului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, vicepremierul Paul Stanescu, a Ministrului Delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica,…

- Consiliul Concurentei a anuntat sanctionarea a șase companii pentru intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor de masurare a energiei electrice. Suma totala a amenzilor se ridica la 73,1 milioane de lei. Printre companiile vizate s-a aflat si societatea Elster…

- Primarul Timișoarei a anunțat de mai mult timp extinderea strazii Demetriade. Ar urma sa fie patru benzi de circulație de la strada Pictor Zaicu pana la capatul strazii Aristide Demetriade. Aceasta, insa, abia dupa redeschiderea Demetriade in urma lucrarilor de la Popa Șapca. „In baza…

- S.C. AUTOVIC COMPANY SRL a semnat un contract de finanțare nerambursabila prin POR 2014-2020, prin care iși va dezvolta activitatea. Proiectul ,,DEZVOLTAREA SOCIETATII S.C. AUTOVIC COMPANY S.R.L. PRIN ACHIZITIONARE DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE”, finanțat prin Regio – Program Operațional Regional 2014-2020,…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Sud - Est anunta ca alocarea financiara pentru Regiunea de Dezvoltare Sud – Est in perioada 2014 – 2020 este de 890 milioane euro, reprezentand 14,86% din totalul bugetului Programului Operational Regional (POR) 2014–2020.Obiectivul general al Programului Operational…

- Romania a cheltuit doar 2% din banii europeni alocati programarii 2014-2020, reprezentand 936,3 milioane euro, iar state precum Bulgaria si Polonia au avut 9%, respectiv 8%, potrivit datelor Comisiei Europene. Cea mai mare parte a sumei cheltuite a fost prin Fondul de Coeziune, respectiv 469,6…

- Investigatia se refera la un posibil abuz de pozitie dominanta de catre eMAG pe piata serviciilor de intermediere prin platforme online din Romania. eMAG marketplace este cea mai mare platforma de intermediere intre comerciantii cu amanuntul si consumatori. Prin marketplace, micii comercianti pot…

- "Investigația vizeaza un posibil comportament discriminatoriu al Dante International in raport cu comercianti cu amanuntul de produse de larg consum, care reprezinta concurenti directi ai companiei, in calitate de comerciant de produse de larg consum", se arata intr-un comunicat al Consiliului Concurentei.In…

- Romania a cheltuit doar 2% din banii europeni alocati programarii 2014-2020, reprezentand 936,3 milioane euro, iar state precum Bulgaria si Polonia au avut 9%, respectiv 8%, potrivit datelor Comisiei Europene. Cea mai mare parte a sumei cheltuite a fost prin Fondul de Coeziune, respectiv 469,6…

- Obiectivul general al Programului Operațional Regional (POR) 2014–2020 il constituie creșterea competitivitații economice și imbunatatirea condițiilor de viața ale comunitaților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, infrastructurii si serviciilor, care sa asigure o dezvoltare…

- Criminala de la metrou a fost arestata preventiv si este anchetata pentru fapta ei abominabila iar procurorii o au in vizor si pe operatoarea de la 112 care nu a directionat apelul catre politie, in cazul tentativei de crima produsa cu doar cateva ore inainte. Operatoarea de la serviciul de urgenta…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale a sesizat Parchetul Militar in vederea efectuarii cercetarilor ce se impun privind eventualele incalcari ale legii de catre operatoarea 112 care a procesat cazul semnalat din statia de metrou Costin Georgian. ''Cu privire la incidentul din data de 12.12.2017, din…

- Membrii comisiei parlamentare economie, buget și finanțe au avizat astazi pozitiv inițiativa Consiliul Concurenței, care a propus instituirea zilei de 30 iunie - Ziua Naționala a Concurenței, scrie deschide.md În acest sens, Hotarârea Parlamentului din 26 decembrie 1990…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale a transmis joi ca a sesizat Parchetul Militar in vederea efectuarii cercetarilor ce se impun privind eventualele incalcari ale legii de catre operatoarea 112 care a procesat cazul primului atac de la metrou, in statia Costin Georgian.

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale a sesizat Parchetul Militar, care urmeaza sa stabileasca daca operatoarea 112 care a preluat apelul tatatului primei victime a criminalei de la metrou a incalcat legea nedirectionand apelul catre Politia Capitalei.